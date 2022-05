Questi sono gli alimenti che distruggono il tuo fegato

Il fegato è uno degli organi più importanti del corpo umano grazie alla sua funzione vitale, che aiuta a filtrare le tossine dal corpo e ad espellerle attraverso il sangue fino a quando non vengono espulse dal corpo .

Studi medici hanno messo in guardia su alcuni alimenti che causano gravi danni al fegato, mentre raccomandano un altro gruppo di alimenti utili per questo importante organo del corpo.

La carne rossa, perché contiene un’alta percentuale di grasso, quindi è necessario ridurre il più possibile la quantità utilizzata e sostituire le proteine ​​necessarie da carni bianche e pesce.

I cibi fritti sono uno degli alimenti più dannosi per la salute del fegato, in quanto contengono una grande percentuale di grassi che causano gonfiore del fegato.

L’olio di cocco biologico può essere utilizzato per mescolare i cibi o metterli in forno in modo da farlo non ha bisogno di una grande quantità di grasso.

Alimenti ricchi di sale, perchè è noto che il sale in eccesso aumenta la pressione sanguigna e studi recenti indicano che può causare danni al fegato a causa del sodio, che provoca ritenzione di liquidi e tossine nel corpo .

Alimenti ricchi di zucchero, perchè il fruttosio è una sostanza zuccherina che si trova nei carboidrati, che è difficile da scomporre per il fegato, quindi si consiglia di ridurre il più possibile gli zuccheri.

Quali sono gli alimenti e le bevande che fanno bene al fegato

Cibi e bevande che favoriscono la salute del fegato sono il tè verde, che aiuta a mantenere la salute del fegato e dei tessuti grazie ai suoi antiossidanti.

Il caffè è anche ricco di antiossidanti, che aumentano il metabolismo e prevengono l’accumulo di grasso intorno al fegato, e bloccano la crescita delle cellule tumorali, mentre il succo naturale di mela è ricco di acido malico, che è una delle sostanze più importanti per purificare il corpo delle tossine, oltre al succo di limone e zenzero.

Per quanto riguarda gli alimenti ricchi di vitamina C, rivitalizzano l’organismo e aiutano ad assorbire i nutrienti, e sono disponibili in limone, fragola, rapa e peperone dolce.

La farina d’avena contiene anche sostanze nutritive come fibre e antiossidanti che contribuiscono a proteggere il fegato e i suoi tessuti da qualsiasi danno.

Inoltre sono contemplati anche i broccoli, che sono particolarmente benefici per la salute del fegato perché contengono composti di sulforafano, che riducono l’assorbimento dei grassi nel fegato.