Dormire fino a tardi può provocare queste malattie

La pandemia ha certamente interrotto il ciclo naturale del nostro sonno, come spiegano gli esperti, ma quali pericoli sono dietro l’angolo se si dorme per troppe ore?

Per molti di noi, andare a letto tardi è ormai diventata un’abitudine. Tuttavia, questa situazione rappresenta una seria minaccia per la nostra salute, affermano gli scienziati.

I medici infatti hanno richiamato l’attenzione sugli effetti negativi del dormire fino a tardi sulla salute.

L’influenza di determinati geni rallenta l’orologio biologico interno del corpo, facendo sì che le persone rimangano sveglie fino a tarda notte. Ad esempio, gli scienziati hanno scoperto che il gene CRY1, che svolge un ruolo nell’orologio biologico, è influenzato dalle persone con disturbi del sonno. Tuttavia, con i cambiamenti nello stile di vita, queste tendenze genetiche possono essere controllate.

Mangiare tardi ad esempio prima di andare a coricarsi, aumenta il rischio di diabete di tipo 2. Questo perché l’orologio biologico influenza il modo in cui il glucosio viene metabolizzato nel corpo. I livelli di glucosio dovrebbero naturalmente diminuire durante il giorno e raggiungere il punto più basso di notte

Andare a letto la sera tardi influisce sugli ormoni naturali del corpo. Nelle persone con ritmo biologico alterato, l’ormone leptina, che fornisce la sensazione di sazietà, diminuisce e i livelli dell’ormone grelina, che promuovono la fame, aumentano.

Pertanto, uno squilibrio ormonale provoca aumento di peso. Gli studi dimostrano che le persone che sono sveglie di notte consumano più cibi malsani. Inoltre, le persone che dormono meno di 7 ore al giorno tendono ad aumentare di peso e ad aumentare il rischio di obesità.

Le notti insonni possono anche devastare il sistema digestivo perché il modo in cui il corpo elimina il glucosio durante la notte cambia. Ciò provoca a lungo termine problemi di salute come il diabete o l’insufficienza renale.

Il sonno influisce sul sistema immunitario. Se non dormi bene la notte, non sarai in grado di costruire abbastanza difese per combattere malattie o infezioni. Assicurati di dormire la notte, soprattutto nella stagione invernale, quando le epidemie di influenza e il raffreddore sono comuni.

Le persone che vanno a letto a tarda notte hanno più sintomi di depressione. L’attività cerebrale delle persone con depressione appare diversa nel sonno e nella veglia rispetto alle persone sane.

Durante il giorno, il nostro orologio biologico interno resiste al sonno ed è più eccitato. Di notte, queste fluttuazioni scompaiono e il sonno viene promosso. Tuttavia, questi ritmi sono interrotti nelle persone con depressione.

La melatonina che sale la sera è inutile e i livelli di cortisolo rimangono costantemente alti invece di diminuire di notte.

Tanto che oggigiorno in molti paesi vengono applicati trattamenti per la depressione incentrati sul ritmo circadiano al posto degli antidepressivi.

Le persone depresse vengono esposte ad una luce intensa per una settimana e poi lasciate sveglie per un giorno intero. Con questi metodi si tenta di riorganizzare l’orologio interno. Associazione Psichiatrica Americana,

Il cervello delle persone che dormono fino a tardi ha una struttura fisiologica diversa. I ricercatori tedeschi lo hanno dimostrato in uno studio. Sono state analizzate le immagini cerebrali di coloro che si svegliavano presto, andavano a letto tardi e avevano uno schema di sonno instabile.

È stato osservato che la quantità di sostanza bianca, che facilita la comunicazione tra le cellule nervose, nel cervello di coloro che sono stati privati ​​del sonno di notte tra tutti i gruppi è diminuita.

La carenza di sostanza bianca è associata alla depressione e all’interruzione delle normali funzioni cognitive. L’insonnia notturna riduce notevolmente la produttività e riduce le funzioni di apprendimento e memoria.