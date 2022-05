Ecco come perdere peso velocemente e in modo stabile

Esistono semplici regole che puoi seguire per perdere peso velocemente ed in modo permanente, sono regole alla portata di tutti.

Anche se hai perso molti chili magari attraverso una dieta shock a basso contenuto calorico, probabilmente riavrai tutto indietro una volta che la dieta sarà finita e questo processo continuerà come una catena.

Se vuoi perdere peso in modo permanente eliminando il peso in eccesso e avere un corpo in forma, ci sono alcuni consigli salutari che valgono per quasi tutti noi, e questi sono i concetti che possiamo mettere in pratica d’ora in poi ti aiuteranno perdere peso in modo permanente e ti faranno uscire dal ciclo negativo.

Aumentare il consumo di verdure

Invece di limitare cibi e gruppi di alimenti diversi, concentrati sull’inclusione di molti cibi nutrienti che puoi aggiungere alla tua dieta per supportare la salute generale e la gestione del peso.

L’acqua e le fibre dei prodotti aggiungono volume ai piatti e sono naturalmente a basso contenuto di grassi e calorie, ma ricche di nutrienti e sazianti. Puoi creare versioni a basso contenuto calorico di pasti deliziosi sostituendo gli ingredienti più calorici con frutta e verdura.

Se hai intenzione di preparare un pasto principalmente con verdure (almeno il 50% di tutto ciò che mangi), sei sulla buona strada per essere più sano e vedrai che stai iniziando a perdere peso.

Fai sempre una buona colazione

Una colazione equilibrata, ricca di fibre, proteine ​​e grassi sani, combinati in un piatto delizioso, rivoluzionerà la tua giornata, soprattutto se in questo momento hai cominciato a saltarla sistematicamente.

Saltare la colazione può influenzare gli ormoni della fame nel corso della giornata, facendoti sentire “affamato” nel pomeriggio, rendendo difficile evitare porzioni eccessive o cibi con zucchero e carboidrati raffinati.

Le colazioni migliori e più soddisfacenti sono quelle che ti riempiranno, ti manterranno soddisfatto e ti faranno venire voglia di mangiare nel corso della giornata.

Cerca di mangiare tra le 400 e le 500 calorie per il tuo pasto mattutino ed assicurati di includere fonti proteiche magre (uova, yogurt, noci o burro di noci) e fibre (verdure, frutta), scegli cereali integrali al 100%.

A volte i cibi piccanti servono

I cibi piccanti possono effettivamente aiutarti a ridurre le calorie. Questo perché la capsaicina, un composto che si trova nel jalapeno e nel pepe di Caienna, può aumentare il rilascio da parte del tuo corpo di ormoni dello stress come l’adrenalina, che può aumentare la tua capacità di bruciare calorie.

Inoltre, mangiare pepe di Caienna può aiutarti a mangiare più lentamente ed evitare l’eccesso di cibo. Quando sei pieno, è più probabile che tu sia consapevole.

Alcune ottime opzioni oltre ai peperoni di Caienna: zenzero e curcuma.

Mai saltare i pasti

I nutrizionisti sottolineano che saltare i pasti non ti farà perdere peso più velocemente. Se una giornata impegnativa rende impossibile mangiare seduti, metti da parte della frutta, delle noci o degli snack salutari a parte per utilizzarli.

Non mangiare per lunghi periodi di tempo fa doppio danno ai nostri sforzi alimentari sani, sia rallentando il metabolismo che preparandoti a mangiare troppo nel corso della giornata.

Fai in modo che la tua missione sia mangiare tre pasti principali e due spuntini ogni giorno e non aspettare più di tre o quattro ore prima di mangiare. Se necessario, imposta una “sveglia snack” sul telefono.