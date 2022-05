Mangiare un uovo al giorno che effetti ha sulla salute

Le uova sono uno degli alimenti maggiormente benefici e sono ricche di importanti nutrienti, tra cui proteine ​​di alta qualità, vitamine, minerali, grassi buoni e antiossidanti.

Numerose ricerche hanno dimostrato che le uova sono un alimento salutare per il cuore, quindi uno studio recente ha suggerito che mangiare un uovo al giorno può aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari.

Uno studio cinese pubblicato su eLife ha rivelato che un consumo moderato di uova può aumentare la quantità di metaboliti sani per il cuore nel sangue.

Sebbene le uova contengano una varietà di nutrienti essenziali, sono anche una ricca fonte di colesterolo alimentare. E questo punto è oggetto di frequenti dibattiti tra i ricercatori sul fatto che il consumo di uova faccia bene o male al cuore?

A questo proposito, un gruppo di ricercatori dell’Università di Pechino in Cina ha iniziato a studiare la relazione tra consumo di uova e rischio di malattie cardiovascolari, e il ruolo svolto dal metabolismo del colesterolo nel plasma.

Le analisi hanno mostrato che i partecipanti che hanno mangiato una quantità moderata di uova avevano livelli più elevati di una proteina nel sangue, chiamata proteina A1, nota anche come lipoproteina “buona“.

Questi individui avevano anche particelle HDL più grandi nel sangue, che aiutano a rimuovere il colesterolo dai vasi sanguigni, prevenendo così blocchi che possono portare a infarti e ictus.

Inoltre, i ricercatori hanno identificato 14 metaboliti associati a malattie cardiache e hanno affermato che i partecipanti che hanno mangiato meno uova avevano livelli più bassi di metaboliti benefici e livelli più elevati di metaboliti dannosi nel sangue, rispetto a coloro che hanno mangiato uova più regolarmente.

Sulla base dei loro risultati, il team ha concluso che mangiare una quantità moderata di uova (fino a un uovo al giorno) potrebbe aiutare a proteggere dalle malattie cardiache.

In precedenza, uno studio del 2018 pubblicato sul Journal of Heart ha rilevato che gli adulti in Cina che mangiavano uova ogni giorno (circa un uovo) avevano un rischio significativamente inferiore di malattie cardiache e ictus rispetto a coloro che ne mangiavano di men