Realtà Virtuale il primo visore che ti uccide se muori nel gioco

Morire definitivamente ed eliminare il tuo personaggio da un gioco è qualcosa che esiste come concetto già da diverso tempo.

Tutto, dalla modalità hardcore in Diablo a Steel Battalion su Xbox. Ma il fondatore di Oculus, Palmer Luckey, ha deciso di prendere alla lettera il concetto di “morire nel videogioco” ed ha fatto un ulteriore passo avanti.

La rappresentazione artistica del nuovo Visore VR – Killer

Il visore VR che uccide il giocatore che muore nel gioco

Il suo nuovo visore VR può effettivamente uccidere il giocatore attraverso tre cariche esplosive mirate alla fronte che, una volta fatte esplodere, hanno il potere di distruggere istantaneamente la testa e il cervello di chi lo indossa.

Palmer si è ispirato principalmente a Sword Art Online, ma sul suo blog il creatore descrive anche come il concetto di legare la propria vita a un avatar sia qualcosa che lo ha affascinato a lungo. Vale la pena notare che il visore è attualmente solo dimostrazione artistica e sul suo blog descrive un po’ più in dettaglio come funzionerà.

“Ho usato tre dei moduli di carica esplosiva che uso di solito per un progetto diverso, legandoli a un fotosensore a banda stretta in grado di rilevare quando lo schermo lampeggia in rosso a una frequenza specifica, rendendo molto l’integrazione del game-over da parte dello sviluppatore facile. Quando viene visualizzata una schermata di game-over appropriata, le cariche sparano, distruggendo istantaneamente il cervello dell’utente.“

Cosa ne pensate di quest’ultima follia.