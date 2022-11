Un Posto al Sole: la divisione di Jimmy fra Micaela e Manuela

La puntata di Un Posto al Sole che andrà in onda nella giornata di Giovedì 10 Novembre 2022 nasconde degli avvenimenti davvero interessanti.

Il protagonista principale risulta essere Jimmy, che a causa della tensione fra le due gemelle verrà sottoposto ad una scelta difficile. Anche Rosa attira l’attenzione del pubblico a causa del suo atteggiamento sospetto. Fabrizio risulta essere invece sempre più fuori controllo. Tutti gli altri personaggi si muoveranno di conseguenza.

Sei curioso di scoprire cosa accadrà nello specifico? Continua a leggere per saperne di più.

La situazione di Jimmy

Il tragico evento accaduto durante lo svolgimento del compleanno di Elisabetta ha aumentato la tensione fra le due gemelle Cirillo. Manuela ha deciso di andarsene, ma Serena e Jimmy sono riusciti a bloccarla. Il bambino non vuole perdere sua zia, che è l’unica ad averlo riempito di attenzioni durante la sua crescita, insieme a Susanna. Purtroppo la situazione non sembra però migliorare, anzi, nel prossimo episodio il bambino subirà ancora di più le grida di sua madre e di sua zia, fino al punto di vivere una proposta di trasferimento. Essa non deluderà solo il piccolo, ma scombussolerà molti piani e metterà in forte difficoltà tutta la famiglia.

La tensione fra Manuel e Antonio

Viola ha deciso di provare ad aiutare Damiano a risolvere i problemi che ha con il proprio figlio. La donna si è offerta di conoscere Manuel e allontanare Rosa, ossia l’ex compagna della guardia del corpo. L’incontro fra Rosa e Viola non è stato però affatto semplice, prevalentemente a causa dell’atteggiamento sospetto della prima. Questa situazione ha destabilizzato Viola, al punto di distrarla dal suo obbiettivo principale. Nella prossima puntata Antonio conoscerà Manuel, ma fra i due non nascerà alcun sentimento positivo se non una forte gelosia. La frequentazione risulta essere solo agli inizi, ma al momento non fa sperare niente di buono, solo ad un drastico peggioramento.

La condizione di Fabrizio

La situazione di Marina andrà fortemente a peggiorare nel corso delle prossime ore. Il suo ex marito risulta infatti essere completamente impazzito, al punto di non ragionare più, e continua a sfogare tutta la sua ira contro di lei. La follia di Fabrizio ha causato l’intervento tempestivo di Filippo, Roberto e Franco, mobilitati con l’obbiettivo di salvare la donna. Solo i prossimi episodi ci permetteranno di scoprire la sorte dei personaggi.