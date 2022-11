Resident Evil Village arriva la versione VR per Oculus

Voci di corridoio suggeriscono che sarebbe stata presa in considerazione una versione Resident Evil di Steam e Oculus.

A giugno, Sony ha annunciato che Resident Evil Village avrebbe ricevuto una versione PS-VR2 completa di 4K, eye tracking, audio 3D.

Per quanto vorremmo che uno dei migliori giochi horror per PC ricevesse lo stesso trattamento su tale piattaforma, tutto sembrava improbabile.

L’utente di Reddit: u/LitheBeep ha esaminato un suggerimento secondo il quale Resident Village VR potrebbe arrivare su PC.

Nell’eseguibile del gioco hanno trovato riferimenti a PSVR seguiti da “OpenVR“, “OculusTouch“, “OculusVR” e “OculusRemote“, oltre alla stringa “autoLaunchSteamVROnButtonPress“.

Resident Evil Village VR per pc

Il giorno 28 ottobre Capcom ha aggiornato i tag del negozio Steam di Resident Evil Village aggiungendo appunto il tag: “VR“. Mentre i tag del negozio possono essere aggiunti dagli utenti di Steam, gli editori possono aggiungerli o rimuoverli da soli.

Questo è un aspetto di marketing importante, poiché questi tag determinano se un gioco apparirà nella sezione “altri simili”, nonché se verrà evidenziato nelle caselle “consigliato per te”, nelle vendite a tema e così via.

Tuttavia, gli scettici fanno presente che Capcom ha anche aggiunto il tag VR a Resident Evil 7 a giugno 2017, e non è successo nulla. Inoltre, guardando la sua storia su SteamDB, il tag VR è stato aggiunto per la prima volta al Village nel maggio 2021 prima di essere rimosso e poi aggiunto di nuovo più volte.

Fino a quando non verrà fatto un annuncio ufficiale, dovremo accontentarci della mod che aggiunge il supporto VR a Resident Evil Village. È opera del modder Praydog e funziona anche con Resident Evil 2, Resident Evil 3 e Resident Evil 7.

Il DLC di Resident Evil Village Winter’s Expansion, rilasciato di recente, includeva una telecamera in terza persona, personaggi aggiuntivi per la modalità Mercenari e uno scenario narrativo in cui interpreti Rose, la figlia di Ethan.