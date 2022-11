Osservato un buco nero che inghiotte una stella

L’incredibile visione di un buco nero che inghiotte una stella, l’evento è stato osservato grazie ad un nuovo studio.

In un nuovo studio, gli autori hanno presentato un buco nero di massa intermedia che sta facendo a pezzi una stella, come riferisce il portale Live Science. La scoperta potrebbe aiutarci a capire come nascono i buchi neri.

L’oggetto interessato si trova a 850 milioni di anni luce dalla Terra nella galassia SDSSJ152120.07+140410.5.

Durante la sua distruzione, la stella ha emesso molte radiazioni, motivo per cui i ricercatori sono riusciti a scoprirla.

L’evento è stato rilevato come parte del programma Young Supernova Experiment, che cerca brevi lampi di eventi cosmici come esplosioni di supernova. Secondo Charlotte Angus, astrofisica dell’Università di Copenaghen e membro del team, era molto probabile che il buco nero fosse trovato mentre la stella veniva assorbita, in modo che potessero conoscere nuovi processi precedentemente sconosciuti.

La gravità nei buchi neri è così forte che nemmeno la luce può sfuggire da essi. Gli oggetti stessi non possono essere rilevati, ma è possibile rilevare il loro effetto sull’ambiente e sul materiale che li circonda.

Quando un buco nero mangia una stella, possiamo parlare di una catastrofe mareale.

Quando una stella viene catturata dall’attrazione gravitazionale di un buco nero, gradualmente si avvicina sempre di più, poi si scompone strato dopo strato e infine viene risucchiata dall’oggetto più massiccio. La stella si trasforma in un lungo filo di plasma simile a uno spaghetto che orbita attorno al buco nero attirandolo, e infine la massiccia massa emette un lampo gigante. Questo è il segnale che i ricercatori possono quindi rilevare utilizzando telescopi ottici, a raggi X e radio.

Enrico Ramirez-Ruiz , dell’Università della California, Santa Cruz, e membro del team, vede la scoperta come un’opportunità per verificare se il quadro scientifico dei buchi neri supermassicci è corretto. Tali oggetti possono essere fino a miliardi di masse solari, quindi funzionano come una sorta di ancoraggio per la materia che orbita intorno a loro. Non è stato dimostrato se si formino davvero da buchi neri di massa intermedia.

Comprendere la popolazione di buchi neri di massa intermedia, quanti ce ne sono e dove si trovano, può aiutarci a capire se le nostre teorie sulla formazione dei buchi neri supermassicci sono corrette.