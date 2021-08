Rumori alle articolazioni: Cosa possono significare?

Un’articolazione è il punto in cui due o più ossa si incontrano, come ad esempio un ginocchio, l’anca, il gomito o la spalla. Le articolazioni possono essere danneggiate da molti tipi di lesioni o malattie, tra cui artrite, borsite o lussazioni, secondo Medline Plus, la National Library of Medicine degli Stati Uniti.

Lo schiocco, scricchiolio o il rumore delle articolazioni ed il movimento irregolare delle articolazioni è comune, poiché il suono che producono è causato da bolle d’aria nel liquido sinoviale, che è il fluido che circonda e lubrifica le articolazioni , nonché dal rilascio di legamenti strettamente tenuti quando si salta da una superficie ossea all’altra, secondo l’Arthritis Foundation, un’organizzazione senza scopo di lucro negli Stati Uniti.

“Finché non c’è dolore, il rumore delle articolazioni è innocuo. Tuttavia, non consiglierei di “scoppiare” le articolazioni di proposito. Quando il clic è accompagnato da dolore o gonfiore, di solito indica qualche problema meccanico o attività di malattia all’interno o intorno all’articolazione, come la cartilagine strappata o usurata. Se il rumore articolare si verifica con altri sintomi, consultare il medico“, ha spiegato il medico dell’organizzazione, Leonard Calabrese, un reumatologo.

Secondo la Biblioteca di Medicina degli Stati Uniti, bisognerebbe consultare un medico se si ha la febbre che non è associata a sintomi influenzali, se si perde peso senza motivo, se il dolore articolare dura per diversi giorni o se si ha gonfiore e dolori articolari intensi e inspiegabili, cioè se ci sono sintomi apparentemente immotivati.

Secondo il dottor Josep Pous, traumatologo e membro di Doctoralia, evitare il sovrappeso è essenziale per prevenire i dolori articolari. Pertanto, è necessario seguire una dieta equilibrata e varia. Sebbene Pous sottolinei che non esiste una dieta che aiuti ad alleviare il dolore, l’esperto sottolinea che è possibile mantenere una dieta ricca di vitamine C e D, oltre ad alcuni minerali come calcio, fosforo, magnesio e silicio e infine bere molta acqua.

Oltre a una buona dieta, l’esercizio è l’ideale perché induce anche il corpo a produrre collagene, una proteina chiave per rafforzare ossa, muscoli, cartilagine e persino la pelle. Tuttavia, la raccomandazione del medico è di eseguire esercizi che non richiedano troppo alle articolazioni quando c’è dolore in nessuna di esse.