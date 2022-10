Scoperto elemento nell’atmosfera degli esopianeti

Gli astronomi che utilizzano il Very Large Telescope dell’European Southern Observatory sono rimasti sorpresi di scoprire il bario nelle atmosfere di due esopianeti, rendendolo l’elemento più pesante mai trovato nell’atmosfera di un esopianeta.

I pianeti, WASP-76b e WASP-121b, sono quelli che sono conosciuti come Giove caldo, o anche Giove ultra caldo, perché sono giganti gassosi di dimensioni paragonabili al Giove originale nel nostro sistema solare.

Esopianeti, atmosfera e misteri scientifici

Secondo un articolo recentemente pubblicato sulla rivista Astronomy & Astrophysics, le temperature di equilibrio su entrambi i pianeti salgono a quasi 2200 gradi Celsius. I pianeti sono abbastanza vicini alla stella del loro sistema solare da avere solo un’orbita di due giorni. A causa di questa vicinanza, sono così caldi che i ricercatori ritengono che piova ferro liquido e pietre preziose sul 76b, mentre si pensa che le nuvole siano fatte di metallo sul 121b.

Gli astronomi hanno fatto la scoperta quasi per caso e hanno dovuto verificare che le loro scoperte provenissero, in effetti, dai pianeti, secondo un comunicato stampa. Per rilevare e quindi confermare la presenza di bario, il team ha utilizzato lo spettrografo Echelle per esopianeti rocciosi e osservazioni spettroscopiche stabili, uno strumento cosiddetto “cacciatore di pianeti” a bordo del Very Large Telescope.

“Data l’elevata gravità dei pianeti, ci aspetteremmo che elementi pesanti come il bario cadano rapidamente nella bassa atmosfera“, ha affermato il coautore Olivier Demangeon, ricercatore dell’Università di Porto.

“Al momento, non siamo sicuri di quali sono i meccanismi“, ha ammesso Demangeon. È una scoperta sorprendente, per non parlare di una che dimostra quanto dobbiamo ancora imparare su questi affascinanti mondi alieni.

I ricercatori stimano che ci siano tra 100 e 400 miliardi di pianeti nella Via Lattea.

La scoperta dei primi esopianeti ha rappresentato un evento importante per gli astronomi, ma anche per scienziati provenienti da campi più o più strettamente correlati. Essere in grado di studiare i corpi che si formano attorno ad altre stelle aiuta gli scienziati a comprendere molti più dettagli sulla Via Lattea, sul Sistema Solare e, in definitiva, sulla Terra.

fonte@dcnews