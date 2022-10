Come si sceglie un profumo?

Dal XIX secolo i profumi vengono classificati seguendo una piramide olfattiva comprendente tre tipi di “note”: di testa, di cuore e di fondo, caratteristiche contenenti le informazioni fondamentali della fragranza in esame.

La piramide olfattiva è il metodo migliore per analizzare come la percezione del profumo si evolve nel tempo a partire dalla sua applicazione. Le note di testa, che sono le prime a colpire i recettori olfattivi, sono quelle che si evidenziano nei primi 5 minuti successivi al contatto con esso e dipendono da essenze volatili e leggere responsabili della primissima impressione.

Si tratta di fattori di debole persistenza, solitamente agrumati o aromatici. Le note di cuore sono più potenti e persistenti delle precedenti e costituiscono la “scia” del profumo, creata di solito da essenze avvolgenti che si mantengono per almeno 20 minuti dopo lo spruzzo.

Si tratta prevalentemente di aromi floreali o fruttati, terrosi ed erbacei. Le note di fondo, infine, sono decisamente più intense, calde e pesanti e formano la personalità della fragranza, che rimane attiva fino a 24 ore dopo lo spruzzo.

Si tratta di componenti legnose, muschiate, ambrate e orientali. Per scegliere un profumo non bisogna pertanto limitarsi alla percezione iniziale del suo aroma, ma valutarne i requisiti nel tempo e soprattutto le reazioni con la propria pelle.

Come scegliere un profumo?

Per scegliere un profumo è opportuno seguire alcune regole di base:

• non annusare troppi campioni, dato che le papille olfattive localizzate nel naso tendono ad assuefarsi rapidamente agli odori e quindi dopo pochi spruzzi non sono più in grado di funzionare correttamente;

• seguire l’istinto, che è il mezzo migliore per captare la fragranza più indicata alle esigenze individuali, soprattutto perché è assolutamente impossibile portare un profumo sgradito all’olfatto personale;

• non avere fretta, in quanto il profumo che piace subito non sempre è quello giusto, ma richiede un’analisi più approfondita delle note di cuore e di fondo;

• valutare l’interazione con la pelle, che è un fattore fortemente condizionante sulla percezione olfattiva poiché riconducibile alla temperatura cutanea e al suo grado di idratazione (che può diluire la fragranza);

• tenere conto del fattore “stratificazione”, indispensabile per chi è abituato a fare uso di lozioni, creme-corpo, deodoranti e saponette che devono essere in armonia con il profumo.

Ruolo dei brand più famosi

Scegliere una fragranza creata da un brand famoso è una notevole garanzia in quanto i produttori blasonati si servono di “nasi” selezionati e in grado di garantire accostamenti aromatici ben bilanciati.

I profumi Lancome, che sono presenti sul mercato da oltre 80 anni, si sono sempre distinti per un indiscutibile fascino francese e per uno stile raffinato ed elegante. La Vie Est Belle Lancome è una fragranza dolce e sofisticata che da oltre 10 anni ha conquistato il gradimento di moltissime donne.

Le sue note di testa (pere dolci e ribes nero) e quelle di cuore (iris, gelsomino e fiori d’arancio) si abbinano perfettamente alle note di fondo (patchouli, fava tonka, vaniglia e praline). Simbolo di un equilibrato mix di forza e bellezza, questo profumo rimane uno dei più apprezzati della linea Lancome.