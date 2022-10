Gli inglesi mangiano meno per risparmiare

Non stiamo parlando del terzo mondo ma di un Paese europeo come il Regno Unito, dove metà delle famiglie salta i pasti a causa della crisi economica.

“Metà delle famiglie britanniche sta riducendo il numero dei pasti al giorno“, riporta Which?, secondo i risultati di un’indagine su quasi 3.000 persone.

Una proporzione simile afferma di avere difficoltà a mangiare in modo sano rispetto a prima della crisi e di optare per i pasti pronti per ridurre il consumo di gas o elettricità.

L’ottanta per cento degli intervistati afferma di avere difficoltà finanziarie. Molti ora si privano di tutti gli alimenti che possono essere definiti “prelibatezze” per acquistare solo l’essenziale.

L’associazione dei consumatori britannica aveva già avvertito mercoledì che anche “milioni di famiglie britanniche rischiavano di finire in povertà energetica e quindi di non potersi riscaldare adeguatamente quest’inverno, dopo che il nuovo ministro delle finanze ha notevolmente ridotto la durata di un cap all’energia fatture“.

La guerra in Ucraina non mette in ginocchio solo l’economia russa. In Europa, invece, siamo travolti dalle carenze e l’assenza di energia.