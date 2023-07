Scopri i Rischi per Cuore e Polmoni dello Svapo: Nuova Ricerca AHA

Secondo l’American Heart Association (AHA), l’uso delle sigarette elettroniche o svapo può comportare rischi per la salute del cuore e dei polmoni. Il presidente volontario del comitato di redazione delle dichiarazioni scientifiche dell’AHA, Jason Rose, ha sottolineato la necessità di ulteriori ricerche su questa materia.

Le sigarette elettroniche rilasciano diverse sostanze nel corpo, alcune delle quali possono essere potenzialmente dannose, inclusi composti chimici e altri elementi che potrebbero non essere pienamente compresi o conosciuti dagli utenti. In particolare, si è osservato che le sigarette elettroniche contenenti nicotina sono associate a cambiamenti acuti nelle misure emodinamiche, come l’aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca.

Uno studio ha identificato una “associazione significativa” tra l’uso di sigarette elettroniche e lo sviluppo di malattie respiratorie, come broncopneumopatia cronica ostruttiva/BPCO, bronchite cronica, enfisema o asma, nel corso di due anni. Questi effetti negativi sono stati dimostrati attraverso studi in vitro e su individui esposti a sostanze chimiche presenti nei prodotti disponibili in commercio.

Un ingrediente specifico, la vitamina E acetato, è stato implicato come possibile causa di lesioni polmonari associate all’uso di sigarette elettroniche o svapo, nota come EVALI.

Anche nelle sigarette elettroniche prive di nicotina, gli ingredienti, in particolare gli agenti aromatizzanti, possono comportare rischi per la salute cardio-polmonare, come dimostrato in studi sugli animali.

L’AHA ha anche evidenziato che le sigarette elettroniche sono il prodotto del tabacco più utilizzato tra gli studenti delle scuole superiori, e questa tendenza è stata associata anche a disturbi da uso di sostanze.

Poiché le sigarette elettroniche sono relativamente nuove (siamo nell’ordine dei 15 anni), mancano ancora informazioni sufficienti riguardo ai loro effetti a lungo termine sulla salute. Pertanto, le ricerche si basano principalmente su studi a breve termine, esperimenti molecolari e ricerche sugli animali per comprendere meglio il vero rischio associato all’uso delle sigarette elettroniche.

L’AHA sottolinea la necessità di espandere ulteriormente la ricerca su questo argomento, poiché l’uso delle sigarette elettroniche è in costante crescita, soprattutto tra i giovani, molti dei quali potrebbero non aver mai utilizzato sigarette tradizionali.