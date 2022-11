Sean Penn va a Kiev per regalare il suo Oscar a Zelensky

L’attore americano Sean Penn ha visitato l’Ucraina per la terza volta dall’inizio dell’invasione russa.

Durante l’incontro con il presidente Volodymyr Zelensky, in modo del tutto inaspettato ha regalato la sua statuetta dell’Oscar “come simbolo di fede nella vittoria“. Il premio resterà in Ucraina fino a quando non vincerà la guerra.

“Quando vincerai, la riporterai a Malibu“, ha spiegato Sean Penn, consegnando la statuetta a Zelensky.

“Questa volta il nostro incontro è stato speciale. Sean ha portato la sua statuetta dell’Oscar come simbolo di fede nella vittoria del nostro Paese. Rimarrà in Ucraina fino alla fine della guerra“, ha riportato Zelensky su Telegram, pubblicando la registrazione del video dell’incontro.

Il presidente ucraino ha onorato l’attore con l’Ordine al merito di 3° grado, ringraziandolo per “il sincero sostegno e il significativo contributo alla divulgazione dell’Ucraina nel mondo“.

Sean Penn era in Ucraina il giorno in cui è iniziata l’invasione russa, il 24 febbraio, poi era a Kiev per girare il suo film.

Come ha informato Zelensky, questa è già la terza visita dell’attore in questo paese in più di otto mesi di guerra.

Nella capitale ucraina, c’è un cartello con il nome di Sean Penn e la data 24 febbraio 2022.

Sean Penn è stato due volte vincitore dell’Oscar per il miglior ruolo maschile protagonista. Ha ricevuto il primo premio nel 2004 per la sua interpretazione nel film “Mystic River“, il secondo nel 2009 per la sua interpretazione in “Milk“.