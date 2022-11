Amici di Maria 2022: cosa accadrà nella puntata del 13 Novembre? Ospiti, sfide e premi

L’ottava puntata speciale dell’amato programma televisivo Amici di Maria de Filippi 2022 verrà mandata in onda nella giornata di domenica 13 novembre.

Dalle anticipazioni date, questa puntata risulta davvero interessante, soprattutto per i ragazzi presenti all’interno della casa: i vincitori delle sfide avranno la possibilità di ottenere importanti premi, tra cui la partecipazione a Tu Si Que Vales.

Anche questa volta saranno presenti degli ospiti speciali, che giudicheranno le prove e daranno importanti consigli ai ragazzi messi in gioco.

Gli ospiti dell’ottava puntata

La nuova puntata nasconde degli ospiti davvero importanti, soprattutto per i ragazzi presenti all’interno della casa.

Ad aver ricevuto l’invito sono infatti LDA e Albe, giovani talenti che sono appena riusciti ad avere successo e fama. I due risulterebbero infatti due figure esempio per chi partecipa al programma, in quanto dimostrano che niente è impossibile, ma che anzi, basta solo talento, determinazione e dedizione.

I due cantanti hanno recentemente collaborato per la pubblicazione di un singolo, probabilmente il loro obbiettivo è quello di presentarlo in anteprima proprio nel programma che li ha visti nascere, dimostrando quindi il percorso che gli ha permesso di fare.

I ragazzi in gioco hanno gradito particolarmente tutto questo, in quanto si sono ritrovati in contatto con dei talenti che fino a poco tempo si trovavano nella loro stessa ed identica situazione e che sono riusciti ad arrivare dove loro sperano. L’obbiettivo dell’invito è quindi stato raggiunto.

Tensione fra NDG e Rudy Zerbi

Fra l’allievo NDG e il maestro di canto Rudy Zerbi non sembrerebbe scorrere buon sangue. I problemi sono iniziati durante il Day Time di mercoledì 9 novembre, quando Piccolo G, Tommy e NDG hanno avuto un atteggiamento poco corretti nei suoi confronti.

Rudy li ha rimproverati, prendendo dei seri provvedimenti: “Come conseguenza di questo comportamento, ora facciamo una verifica immediata”. NDG non sembra molto interessato al richiamo del maestro, ha infatti continuato a pettinarsi e guardarsi allo specchio mentre avveniva il tutto.

Il coach non ha preso bene questo atteggiamento, anzi, ha minacciato il ragazzo di buttarlo fuori dal programma:

“Se ancora un’altra volta ti vedo guardarti allo specchio te lo giuro che ti sbatto fuori”. Il clima teso sembrerebbe essere presente anche durante il serale di domenica, ma al ragazzo è servito realmente questo richiamo, in quanto gli ha permesso di cambiare atteggiamento e prendere più seriamente quello che stava facendo.