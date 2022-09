Security scambia una drag queen per Lady Gaga, che svista

Diventato virale, un membro della security negli Stati Uniti ha scambiato una drag queen per la cantante vera Lady Gaga.

Secondo i media locali, questo è successo il 17 settembre allo spettacolo che Lady Gaga ha offerto a Miami come parte del suo tour “The Chromatica Ball“.

L’episodio è accaduto all’esterno dell’Hard Rock Stadium, dove decine e decine di persone hanno iniziato ad inseguire una drag queen brasiliana di nome Penelopy Jean, che è un imitatore di Lady Gaga.

E sembra che svolga abbastanza bene il suo lavoro, visto che ci sono stati diversi che hanno chiesto a Penelopy la sua foto ricordo e l’autografo che, scortato da una delle guardie di sicurezza del locale, ha chiarito più e più volte di non essere Lady Gaga.

Qualcuno tra quella folla di persone ha registrato il momento esatto in cui la drag queen ripete di non essere lei la cantante, così come la reazione che ha la guardia in questione quando si rende conto di non aver mai protetto la vera Lady Gaga.

Security guard at the Chromatica tour mistook a drag queen for Lady Gaga. pic.twitter.com/KUbLfZRzKo — Pop Crave (@PopCrave) September 19, 2022

La drag queen è un’imitatrice di Lady Gaga ed è per questo che ha partecipato allo spettacolo

La drag queen ha riferito attraverso i social network di imitare Lady Gaga da più di 10 anni, quindi è andata al suo show a Miami per vedere dal vivo il suo idolo.

Naturalmente la faccia della guardia che faceva parte della Security è diventata virale suscitando l’iralità del pubblico di internet.