Jennifer Lopez sfida Twitter con un video sensuale e c’è un particolare

Jennifer Lopez ha pubblicato un video sul suo profilo ufficiale direttamente dalla vasca del suo bagno e i fan hanno notato anche il dettaglio principale.

La cantante e attrice ha celebrato il suo secondo matrimonio con Ben Affleck in Georgia; hanno iniziato il loro viaggio in Italia e la scorsa settimana si sono goduti la capitale francese

Jennifer Lopez ha sorpreso ancora una volta tutti i suoi fan con una post, condiviso sul suo profilo Twitter, davvero sensuale.

La cantante americana di origine portoricana ha condiviso un video sulla sua pagina di dedicata al benessere del corpo, che conta più di 860mila followers, e un dettaglio sulla bacheca ha sorpreso tutti i suoi followers.

Venerdì scorso, l’artista era in luna di miele, dopo il suo recente matrimonio con Ben Affleck, in un hotel di Parigi, in Francia. La coppia ha celebrato la cerimonia il 16 luglio a Las Vegas.

La cantante si riprende allo specchio mentre si gode un bagno rilassante nel suo alloggio in quel di Parigi, e mostrava una vestaglia ricamata con la scritta “Just Married” appesa al muro.

“La cura della persona a Parigi è sempre una buona idea“, ha scritto la cantante nella didascalia del post, che ha accompagnato con musica classica per pianoforte.