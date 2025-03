Ben Affleck rompe il silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez e sulla co-genitorialità con Jennifer Garner

Ben Affleck ha parlato per la prima volta pubblicamente del suo divorzio da Jennifer Lopez, avvenuto nell’agosto 2024, e del suo rapporto di co-genitorialità con l’ex moglie Jennifer Garner. In un’intervista rilasciata a GQ per la copertina di aprile, l’attore ha definito la separazione con Lopez come un evento “piuttosto da adulti”, nonostante la forte attenzione mediatica che lo ha accompagnato.

Un divorzio sotto i riflettori: Affleck chiarisce la sua posizione

Secondo l’attore, la sua vita non è così turbolenta come appare dai media. “Sono sicuro che la gente pensi: ‘Hai appena divorziato, non è priva di drammi’. Ma in realtà tutto è stato gestito in modo adulto”, ha dichiarato.

Affleck ha anche sottolineato le differenze tra lui e Lopez nel modo di affrontare la fama. “Jennifer ha saputo gestire la celebrità in modo più abile di me. Io sono più riservato e discreto”, ha spiegato, aggiungendo che in una relazione non sempre si hanno gli stessi atteggiamenti nei confronti della vita pubblica.

Nonostante la separazione, Affleck ha espresso grande stima per la sua ex moglie: “Amo e sostengo Jennifer. È una persona fantastica e voglio che il mondo lo sappia.”

Le differenze tra Affleck e Lopez: un equilibrio difficile

L’attore ha anche fatto riferimento al documentario di Jennifer Lopez, The Greatest Love Story Never Told, in cui ha partecipato, evidenziando come i loro problemi di coppia non fossero così evidenti nel film.

“Non puoi guardare quel documentario e dire: ‘Ora capisco i problemi che avevano questi due’. È qualcosa di più complesso, simile a una seduta di terapia di coppia.”

Affleck ha ammesso di non voler approfondire troppo i dettagli personali per evitare di sentirsi vulnerabile, ma ha ribadito il rispetto per Lopez e per le loro differenze di prospettiva sulla gestione della vita pubblica e privata.

Il rapporto con Jennifer Garner e la co-genitorialità

Affleck ha anche parlato del suo legame con l’ex moglie Jennifer Garner, con cui condivide tre figli: Violet (19 anni), Seraphina (16 anni) e Samuel (13 anni).

“Sono davvero fortunato ad avere una brava co-genitrice e compagna come Jennifer Garner. È una madre fantastica e lavoriamo molto bene insieme.”

L’attore ha raccontato come lui e Garner abbiano sviluppato una strategia per affrontare i pettegolezzi sui media e proteggere i loro figli dalle false notizie.

“Abbiamo sempre detto ai nostri figli: ‘Non credete a tutto quello che leggete, altrimenti avreste almeno 15 fratelli in più, considerando tutte le volte in cui si è detto che vostra madre era incinta’.”

Nonostante la fine del matrimonio con Lopez e le difficoltà della vita sotto i riflettori, Ben Affleck sembra aver trovato un equilibrio tra vita personale e familiare. Il suo rapporto di rispetto con entrambe le ex mogli dimostra una maturità che contrasta con la narrazione sensazionalistica spesso proposta dai media.