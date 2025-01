Jennifer Lopez tiene il suo anello di fidanzamento da 5 milioni di dollari dopo il divorzio da Ben Affleck

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno ufficialmente concluso la loro relazione matrimoniale, ma un simbolo del loro amore passato rimarrà con la cantante: l’anello di fidanzamento verde da 5 milioni di dollari che Affleck le aveva regalato nel 2022. La separazione, finalizzata quattro mesi dopo la richiesta di divorzio presentata da Lopez, segna la fine del capitolo Bennifer 2.0, ma senza drammi o rancori.

Un anello dal valore speciale

L’anello, con un diamante verde naturale da 8,5 carati circondato da diamanti bianchi, porta inciso un messaggio personale da Affleck: “non.andrò.da.nessuna.parte.” Questo dettaglio, che riflette la firma usata dall’attore nelle sue e-mail a Lopez durante la ripresa della loro relazione, aggiunge un valore sentimentale inestimabile al gioiello.

Lopez ha dichiarato in passato che il verde è il suo colore fortunato e, dopo il fidanzamento, lo ha definito ancora più significativo. In una sua newsletter, On the JLo, aveva sottolineato quanto questo dettaglio fosse intenzionale.

Una tradizione per J.Lo

La decisione di Lopez di conservare l’anello non è una novità. La star ha tenuto anche altri anelli di fidanzamento delle sue precedenti relazioni, inclusi il famoso diamante rosa da 6,1 carati di Harry Winston regalatole da Affleck durante il loro primo fidanzamento nel 2002, e quelli ricevuti da Marc Anthony, Cris Judd, Ojani Noa e Alex Rodriguez.

Una fonte ha rivelato che Lopez considera gli anelli come regali e non vede motivo per restituirli, sottolineando che “solo perché una relazione non funziona, non significa che debba rinunciare a ciò che rappresenta.” Inoltre, sembra che Ben Affleck non abbia nulla in contrario: “Non è la prima volta che succede, e sapeva esattamente cosa stava facendo,” ha aggiunto la fonte.

Un divorzio senza drammi

Nonostante l’assenza di un accordo prematrimoniale, la separazione tra Lopez e Affleck è stata gestita in modo sereno. Entrambe le parti si sono tenute i beni acquisiti durante il matrimonio, senza dispute sul mantenimento. Secondo TMZ, la coppia ha risolto il tutto senza difficoltà, mostrando rispetto reciproco.

Sorprendentemente, il loro rapporto rimane amichevole. Solo un giorno prima della finalizzazione del divorzio, i due sono stati avvistati insieme nella casa di Affleck. Una fonte ha dichiarato a Page Six: “Hanno tutte le intenzioni di mantenere un buon rapporto, specialmente per il bene dei loro figli.”

Un nuovo capitolo per entrambi

La separazione segna un nuovo inizio per Lopez e Affleck, che sembrano determinati a mantenere un legame amichevole nonostante la fine della loro relazione sentimentale. Con il rispetto reciproco che continua a definirli, entrambi sono pronti a voltare pagina, ma con ricordi e simboli del passato che rimarranno per sempre.