Se fai un incidente da solo ti ritirano la patente

In caso di incidente stradale senza coinvolgimento di altri veicoli, il ritiro della patente dipende dalle circostanze specifiche e dalla valutazione delle autorità competenti.

Codice della Strada

Il Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285) prevede diverse ipotesi in cui può essere disposta la sospensione o il ritiro della patente. Alcune delle situazioni rilevanti includono:

Guida sotto l’effetto di sostanze alcoliche o stupefacenti (art. 186 e 187).

(art. 186 e 187). Guida pericolosa o comportamenti che mettono a rischio la sicurezza stradale (art. 141).

Guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di droghe

Se l’incidente è stato causato dalla guida sotto l’influenza di alcol o droghe, la patente può essere ritirata immediatamente e successivamente sospesa, come specificato negli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.

Altri comportamenti pericolosi

Anche se l’incidente è avvenuto senza la presenza di altre sostanze, ma è stato determinato da comportamenti pericolosi, le autorità potrebbero valutare la sospensione della patente. In particolare, l’art. 141 del Codice della Strada impone l’obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada e del traffico, e il mancato rispetto di questa norma può comportare sanzioni severe, inclusa la sospensione della patente.

Conclusioni

Pertanto, il ritiro della patente in caso di incidente da solo non è automatico, ma dipende dalle cause e dalle circostanze specifiche. Le autorità valuteranno se ci sono stati comportamenti che giustificano tale misura secondo quanto previsto dal Codice della Strada.