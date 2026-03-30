Addio a 18 serie TV: la lista nera del 2026 che spiazza i fan

Il cuore dei fan è a pezzi dopo l’ultima ondata di chiusure definitive. Una pioggia di cancellazioni ha travolto i palinsesti di Netflix, CBS e NBC, segnando la fine per decine di show amatissimi.

Cosa è successo

Il panorama televisivo del 2026 si apre con un taglio netto che non risparmia nessuno. In queste ore è arrivata la conferma ufficiale: 18 grandi produzioni sono state ufficialmente chiuse, lasciando milioni di spettatori senza un finale o una continuazione.

Le reti tradizionali sono quelle che hanno colpito più duramente. La NBC guida la classifica dei tagli con ben 6 serie eliminate, seguita a ruota dalla CBS con 3 titoli storici che non torneranno nella prossima stagione.

Potrebbe interessarti anche:

I dettagli delle cancellazioni

Anche il mondo dello streaming, un tempo considerato il porto sicuro per ogni show, sta cambiando rotta. Netflix ha già staccato la spina a 4 serie originali, mentre Apple TV+ e AMC hanno sacrificato alcuni dei loro titoli più di nicchia.

“Nell’era dell’abbondanza digitale, la fedeltà del pubblico non è più una garanzia di sopravvivenza per nessuna serie TV.”

Il report di Just Jared evidenzia come i tagli stiano colpendo trasversalmente ogni genere, dai reality di HGTV ai drammi d’autore della PBS, rendendo il 2026 uno degli anni più neri per la serialità recente.

Perché la notizia è importante ora

Il mercato è saturo e la competizione tra le piattaforme è diventata insostenibile. Con il lancio continuo di nuovi contenuti ogni mese, i colossi del settore preferiscono investire su nuovi lanci piuttosto che mantenere in vita show con costi di produzione elevati.

Questa strategia sta trasformando il modo in cui guardiamo la TV: non è più sicuro affezionarsi a una storia, perché il rischio che venga interrotta bruscamente è ai massimi storici.

Cosa succede adesso

Gli spettatori stanno già inondando i social di proteste, sperando in salvataggi dell’ultimo minuto da parte di altre piattaforme. Resta da vedere se alcuni di questi 18 titoli troveranno una nuova casa o se il 2026 rimarrà l’anno del loro addio definitivo.



Ecco la “lista nera” aggiornata al 2026 con i titoli principali che sono stati cancellati o che chiuderanno definitivamente i battenti quest’anno, suddivisi per piattaforma e network.

🔴 Netflix: i titoli sacrificati

Il colosso dello streaming ha deciso di non proseguire con alcune scommesse recenti e titoli di genere:

The Abandons : La serie western con Lena Headey e Gillian Anderson chiude dopo una sola stagione.

: La serie western con Lena Headey e Gillian Anderson chiude dopo una sola stagione. Terminator Zero : Nonostante il buon successo di critica, i bassi numeri di visione hanno portato alla cancellazione dopo la prima stagione.

: Nonostante il buon successo di critica, i bassi numeri di visione hanno portato alla cancellazione dopo la prima stagione. The Residence : Il whodunnit ambientato alla Casa Bianca si ferma alla stagione 1.

: Il whodunnit ambientato alla Casa Bianca si ferma alla stagione 1. Pulse: Il medical drama non tornerà per un secondo capitolo.

🔵 NBC: tagli drastici ai palinsesti

La NBC è il network più colpito, con una pulizia profonda che coinvolge show storici e reality:

Access Hollywood & Access Live : Una chiusura storica dopo ben 30 anni di messa in onda.

: Una chiusura storica dopo ben 30 anni di messa in onda. The Kelly Clarkson Show : Kelly Clarkson ha confermato che il suo celebre talk show terminerà con la settima stagione.

: Kelly Clarkson ha confermato che il suo celebre talk show terminerà con la settima stagione. Yes, Chef! : Il reality culinario con José Andrés e Martha Stewart non è stato rinnovato dopo il debutto.

: Il reality culinario con José Andrés e Martha Stewart non è stato rinnovato dopo il debutto. Deal or No Deal Island : Cancellato dopo sole 2 stagioni.

: Cancellato dopo sole 2 stagioni. The Steve Wilkos Show : Chiude dopo ben 19 stagioni (distribuito da NBCUniversal).

: Chiude dopo ben 19 stagioni (distribuito da NBCUniversal). Karamo: Il talk show di Karamo Brown termina con la quarta stagione.

🟠 CBS: addio a investigazioni e commedie

Watson : La serie medica investigativa ispirata al mondo di Sherlock Holmes chiude dopo 2 stagioni.

: La serie medica investigativa ispirata al mondo di Sherlock Holmes chiude dopo 2 stagioni. DMV : La nuova commedia ambientata alla motorizzazione Hollywoodiana non avrà una seconda stagione.

: La nuova commedia ambientata alla motorizzazione Hollywoodiana non avrà una seconda stagione. The Neighborhood : È stato annunciato che l’ottava stagione (in onda nel 2026) sarà l’ultima.

: È stato annunciato che l’ottava stagione (in onda nel 2026) sarà l’ultima. The Late Show with Stephen Colbert: Una notizia shock, CBS ritirerà completamente il franchise del “Late Show” a maggio 2026.

📺 Altre cancellazioni eccellenti

The CW: Good Cop/Bad Cop chiude dopo la prima stagione.

Apple TV+: Palm Royale (con Kristen Wiig) chiude dopo la seconda stagione.

Paramount+: Star Trek: Starfleet Academy terminerà dopo la stagione 2.

Hulu: Il tanto atteso reboot di Buffy l’Ammazzavampiri è stato ufficialmente accantonato.

AMC: Talamasca: The Secret Order (dal mondo di Anne Rice) cancellata dopo una sola stagione.

HGTV: Rehab Addict è stata chiusa definitivamente dopo le recenti controversie della star Nicole Curtis.

PBS: PBS News Weekend è stato rimosso dai palinsesti a inizio anno.