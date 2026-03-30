Addio a 18 serie TV: la lista nera del 2026 che spiazza i fan

Il cuore dei fan è a pezzi dopo l’ultima ondata di chiusure definitive. Una pioggia di cancellazioni ha travolto i palinsesti di Netflix, CBS e NBC, segnando la fine per decine di show amatissimi.
Cosa è successo
Il panorama televisivo del 2026 si apre con un taglio netto che non risparmia nessuno. In queste ore è arrivata la conferma ufficiale: 18 grandi produzioni sono state ufficialmente chiuse, lasciando milioni di spettatori senza un finale o una continuazione.
Le reti tradizionali sono quelle che hanno colpito più duramente. La NBC guida la classifica dei tagli con ben 6 serie eliminate, seguita a ruota dalla CBS con 3 titoli storici che non torneranno nella prossima stagione.
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I dettagli delle cancellazioni
Anche il mondo dello streaming, un tempo considerato il porto sicuro per ogni show, sta cambiando rotta. Netflix ha già staccato la spina a 4 serie originali, mentre Apple TV+ e AMC hanno sacrificato alcuni dei loro titoli più di nicchia.
“Nell’era dell’abbondanza digitale, la fedeltà del pubblico non è più una garanzia di sopravvivenza per nessuna serie TV.”
Il report di Just Jared evidenzia come i tagli stiano colpendo trasversalmente ogni genere, dai reality di HGTV ai drammi d’autore della PBS, rendendo il 2026 uno degli anni più neri per la serialità recente.
Perché la notizia è importante ora
Il mercato è saturo e la competizione tra le piattaforme è diventata insostenibile. Con il lancio continuo di nuovi contenuti ogni mese, i colossi del settore preferiscono investire su nuovi lanci piuttosto che mantenere in vita show con costi di produzione elevati.
Questa strategia sta trasformando il modo in cui guardiamo la TV: non è più sicuro affezionarsi a una storia, perché il rischio che venga interrotta bruscamente è ai massimi storici.
Cosa succede adesso
Gli spettatori stanno già inondando i social di proteste, sperando in salvataggi dell’ultimo minuto da parte di altre piattaforme. Resta da vedere se alcuni di questi 18 titoli troveranno una nuova casa o se il 2026 rimarrà l’anno del loro addio definitivo.
Ecco la “lista nera” aggiornata al 2026 con i titoli principali che sono stati cancellati o che chiuderanno definitivamente i battenti quest’anno, suddivisi per piattaforma e network.
🔴 Netflix: i titoli sacrificati
Il colosso dello streaming ha deciso di non proseguire con alcune scommesse recenti e titoli di genere:
- The Abandons: La serie western con Lena Headey e Gillian Anderson chiude dopo una sola stagione.
- Terminator Zero: Nonostante il buon successo di critica, i bassi numeri di visione hanno portato alla cancellazione dopo la prima stagione.
- The Residence: Il whodunnit ambientato alla Casa Bianca si ferma alla stagione 1.
- Pulse: Il medical drama non tornerà per un secondo capitolo.
🔵 NBC: tagli drastici ai palinsesti
La NBC è il network più colpito, con una pulizia profonda che coinvolge show storici e reality:
- Access Hollywood & Access Live: Una chiusura storica dopo ben 30 anni di messa in onda.
- The Kelly Clarkson Show: Kelly Clarkson ha confermato che il suo celebre talk show terminerà con la settima stagione.
- Yes, Chef!: Il reality culinario con José Andrés e Martha Stewart non è stato rinnovato dopo il debutto.
- Deal or No Deal Island: Cancellato dopo sole 2 stagioni.
- The Steve Wilkos Show: Chiude dopo ben 19 stagioni (distribuito da NBCUniversal).
- Karamo: Il talk show di Karamo Brown termina con la quarta stagione.
🟠 CBS: addio a investigazioni e commedie
- Watson: La serie medica investigativa ispirata al mondo di Sherlock Holmes chiude dopo 2 stagioni.
- DMV: La nuova commedia ambientata alla motorizzazione Hollywoodiana non avrà una seconda stagione.
- The Neighborhood: È stato annunciato che l’ottava stagione (in onda nel 2026) sarà l’ultima.
- The Late Show with Stephen Colbert: Una notizia shock, CBS ritirerà completamente il franchise del “Late Show” a maggio 2026.
📺 Altre cancellazioni eccellenti
The CW: Good Cop/Bad Cop chiude dopo la prima stagione.
Apple TV+: Palm Royale (con Kristen Wiig) chiude dopo la seconda stagione.
Paramount+: Star Trek: Starfleet Academy terminerà dopo la stagione 2.
Hulu: Il tanto atteso reboot di Buffy l’Ammazzavampiri è stato ufficialmente accantonato.
AMC: Talamasca: The Secret Order (dal mondo di Anne Rice) cancellata dopo una sola stagione.
HGTV: Rehab Addict è stata chiusa definitivamente dopo le recenti controversie della star Nicole Curtis.
PBS: PBS News Weekend è stato rimosso dai palinsesti a inizio anno.
Antonio Capobianco è autore di attualità, tecnologia e cultura digitale. Scrive analisi e notizie di interesse pubblico.