Sintomi e come prevenire il cancro al colon

La maggior parte del cancro del colon-retto inizia come gruppi o ammassi di cellule incredibilmente piccoli non cancerosi.

Sono conosciuti come polipi adenomatosi, che possono essere rimossi attraverso test di screening del programma come una colonscopia o una sigmoidoscopia.

Il valore della diagnosi precoce di questi non può essere sopravvalutato. L’American Cancer Society suggerisce che gli screening inizino all’età di 50 anni.

Nel caso in cui si corra un rischio maggiore, consigliano screening ancora più anticipati per la prevenzione.

È ovvio che se non siamo assolutamente sicuri dell’origine del tratto intestinale la maggior parte dei tumori gli elementi più efficaci che tutti noi possiamo fare sarebbe quello di garantire che il nostro tratto intestinale sia mantenuto e tenuto il più libero possibile da tossine e agenti cancerogeni.

Il colon è una tattica sostitutiva sicura e non invasiva e un approccio preventivo alla salute del colon-retto.

Quali sono i sintomi più comuni del cancro al colon

Il cancro del colon-retto inizia tipicamente con la crescita di escrescenze benigne, inclusi i polipi. Spesso non ci sono segni o sintomi precedenti.

Se le indicazioni, i segni e i sintomi di un tumore maligno del colon sembrano esistere, possono includere: un’alterazione delle abitudini intestinali, che includono diarrea o stitichezza o un cambiamento della consistenza delle feci per più di alcune settimane, sanguinamento rettale o sangue all’interno delle feci, fastidio addominale persistente, come crampi, gas o dolore, dolore allo stomaco dovuto a movimenti intestinali, sensazione che l’intestino non si svuoti completamente, debolezza o stanchezza e riduzione del grasso inspiegabile.

Il sangue all’interno delle feci può essere un segno di malignità, tuttavia può anche indicare altre circostanze. Sangue rosso vivo sul tessuto del bagno o all’interno della toilette potrebbe apparire da emorroidi all’interno dell’ano o da determinati alimenti come barbabietole, spinaci, cavoli rossi o coloranti alimentari. Gli integratori di ferro e alcuni farmaci antidiarroici possono forse far apparire nere le feci.

Prevenzione per il cancro del colon

Lo screening preventivo potrebbe essere il modo migliore per rilevare il melanoma nelle sue fasi iniziali. La diagnosi precoce della malattia è molto critica nella lotta contro la maggior parte dei tumori.

In molte situazioni di melanoma, il rimedio è probabile solo nella prima fase, dopodiché diventa estremamente difficile eliminare completamente tutte le cellule del melanoma.

Screening preventivo del cancro della cervice uterina, Il pap test è davvero efficace nello screening della maggior parte dei tumori della cervice.

Aiuta a rilevare il melanoma cervicale nella sua fase molto precoce o addirittura prima che la maggior parte dei tumori inizi a svilupparsi. L’introduzione del Pap test ha drasticamente ridotto il tasso di mortalità a causa del melanoma cervicale.

D’altra parte, essenzialmente il modo più definitivo per rilevare il cancro del tratto intestinale è la colonscopia, che viene eseguita in regime ambulatoriale e consente un’ispezione completa del colon-retto.

Questa tecnica consentirà ai polipi (lesioni precancerose) di essere eliminati prima che abbiano l’opportunità di trasformarsi nella maggior parte dei tumori.

foto@Wikimedia