Conti correnti online: tutto quello che devi sapere su Qonto

I conti correnti online sono da diversi anni una realtà ben consolidata. Sono lontani i tempi in cui la gente ancora non si fidava delle novità, soprattutto di quelle che riguardavano la Rete: i livelli di sicurezza raggiunti oggi e la confidenza che ormai tutti hanno con le nuove tecnologie hanno contribuito alla diffusione di strumenti di questo tipo. Le soluzioni disponibili attualmente sul mercato sono parecchie.

I privati hanno un’ampia possibilità di scelta, dai conti base a quelli più complessi per chi ha particolari necessità. Con il passare del tempo sono comparsi anche i conti online pensati appositamente per la clientela business: ne è un perfetto esempio la gamma dei conti Qonto, società francese che dal 2019 è presenta anche in Italia con un occhio di riguardo per i liberi professionisti, le startup e le piccole e medie imprese.

La linea dei conti business di Qonto

Non tutte le imprese e le attività sono uguali. Per questo Qonto ha pensato ad una gamma di prodotti differenziati, personalizzandoli in base alle necessità dei vari clienti. In tutto sono disponibili sei piani tariffari: tre sono dedicati ai professionisti ed altri tre sono realizzati appositamente per le piccole e le medie imprese. Lo scopo è quello di fornire strumenti per la completa gestione finanziaria dell’attività.

Considerando che le recensioni su Qonto sono molto positive si potrebbe dire che l’obiettivo è stato raggiunto. Il conto è sempre attivabile e gestibile online. Il canone mensile, così come gli strumenti e le operazioni inclusi, varia in base al piano che viene scelto e può andare da un minimo dei 9 euro al mese del conto Basic ad un massimo dei 249 euro al mese della versione Enterprise. Andiamo a scoprire più nel dettaglio le caratteristiche ed i costi dei vari conti online Qonto.

I piani per professionisti e ditte individuali

Cominciamo con l’analisi dei conti destinati agli autonomi. Il conto Basic prevede un canone mensile di 9 euro ed include una carta di debito Mastercard, 30 bonifici o addebiti diretti SEPA, la digitalizzazione dei corrispettivi, la funzione Connect, vari strumenti di analisi, il supporto via chat, email e telefono e la possibilità di richiedere le carte virtuali ad un costo mensile di 2 euro cadauna. Il conto è gestibile da un solo utente.

Il piano Smart prevede un canone mensile di 19 euro ed include la carta di debito Mastercard, le carte virtuali illimitate, 60 bonifici o addebiti diretti SEPA, la digitalizzazione e le email di inoltro dei giustificativi, la categorizzazione delle transazioni, la gestione delle ricevute digitalizzate e dei fornitori, l’accesso per il commercialista, gli strumenti di analisi, il supporto e l ‘automazione delle attività ricorrenti. Il conto può essere gestito da due utenti.

Il conto Qonto Premium a fronte di un canone di 39 euro al mese offre, oltre a quanto visto per il piano Smart, 200 bonifici o addebiti diretti SEPA, il servizio di assistenza prioritario, i bonifici SWIFT in entrata e la possibilità di far gestire il conto a cinque utenti. Per saperne di più sulle caratteristiche dei vari piani pensati per i professionisti e le ditte individuali, è possibile leggere l’approfondimento pubblicato su Chescelta.it, portale di comparazione che consente di confrontare le soluzioni attualmente disponibili.

I conti correnti online Qonto per piccole e medie imprese

Come detto, sono tre anche i conti dedicati alle piccole e medie imprese. La soluzione base è rappresentata dal piano Essential, che prevede il pagamento di un canone mensile di 29 euro. Sono inclusi due carte di debito fisiche, le carte virtuali, 100 bonifici e addebiti diretti SEPA, i bonifici SWIFT in entrata, la digitalizzazione dei giustificativi, la categorizzazione delle transazioni, la gestione delle ricevute digitalizzate, l’accesso per il commercialista, gli strumenti di analisi, il supporto e la possibilità di accesso per cinque utenti.

Il conto Qonto Business a fronte di 99 euro al mese include, inoltre, cinque carte di debito, 500 bonifici o addebiti SEPA, il servizio di assistenza prioritaria e gli accessi personalizzati illimitati per dipendenti e collaboratori. Sono in arrivo anche ulteriori funzioni, come le carte usa e getta e l’automazione delle attività più ricorrenti. Il conto Enterprise rappresenta la soluzione più completa: prevede un canone mensile di 249 euro, ma ha tantissimo da offrire.

Sono inclusi nel canone 10 carte di debito fisiche, mille bonifici o addebiti diretti SEPA, la possibilità per i collaboratori di pre-inserire i bonifici, le carte usa e getta, la gestione da parte di un numero illimitato di utenti, con accessi e ruoli personalizzabili. A prescindere dal piano scelto, il conto Qonto può essere aperto con una semplice procedura telematica: per portarla a termine è necessario avere a portata di mano un documento di identità, il codice fiscale ed il numero di partita IVA o l’identificativo della ditta.