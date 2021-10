Sono 13 milioni i proprietari di Playstation 5

Nel trimestre conclusosi il 30 settembre, la Sony ha chiuso con 10,8 miliardi di dollari di entrate in yen, di cui 5,7 miliardi per la divisione videogiochi, con un aumento del 27% anno su anno.

Sony afferma che l’aumento delle vendite è dovuto all’impennata delle vendite di hardware, agli effetti favorevoli del tasso di cambio e ai titoli di terze parti.

Mentre le vendite di giochi sono aumentate del 3,5% in generale, i giochi di prima parte hanno visto un calo spettacolare.

Per quanto riguarda l’hardware, qui i giapponesi sono diventati una realtà per via del cambio generazionale: questo segmento si è rafforzato del 287 percento. 3,3 milioni di copie di PlayStation 5 hanno trovato proprietari nell’ultimo trimestre (rispetto ai 2,3 milioni del trimestre precedente), quindi la console adorna già i salotti di 13,4 milioni di famiglie.

Il risultato operativo è stato aggravato dal fatto che le vendite della console della generazione precedente sono in calo e anche il costo di produzione di PlayStation 5 aumenta il profitto.

Playstation 5 alle stelle e la Microsoft?

Le entrate dei lettori video dell’azienda sono cresciute del 16% anno su anno e, naturalmente: le vendite di hardware sono salite alle stelle del 166 percento, con Microsoft che afferma che la domanda di console Xbox Series è più alta del previsto.

Il traffico verso vari contenuti e servizi Xbox è cresciuto del 2% e, sebbene il numero di abbonati a Xbox Game Pass sia cresciuto, la società ora non rilascia numeri però.

Microsoft ha rivelato in un rapporto agli investitori non molto tempo fa che la base di utenti del servizio sta guadagnando peso solo a un ritmo più lento.

Nel caso dei Redmonds, tra l’altro, secondo quanto riferito, i titoli proprietari sono stati ritirati, mentre le prestazioni degli sviluppi di terze parti sono diminuite.

Successivamente, l’analista di Niko Partners Daniel Ahmad ha condiviso le sue stime sull’argomento, secondo i suoi calcoli, le console Xbox Series potrebbero avere 8 milioni di unità vendute, mentre il campo degli abbonati Xbox Game Pass potrebbe essere di 20 milioni. Sottolineiamo che questi sono numeri non ufficiali.

Nel complesso, comunque, Microsoft è ancora un’azienda molto più grande di Sony: il suo fatturato totale è stato di 45,3 miliardi, mentre il suo profitto è stato di 20,5 miliardi.