Uno strano asteroide si nasconde dietro al sole

Lo strano asteroide che si era nascosto dietro al sole.

L’asteroide 2021 UA1 è il terzo ad aver sorvolato più vicino al nostro pianeta e che non ha prodotto un impatto.

Si stima che l’asteroide abbia un diametro di due metri (6,6 piedi). Se avesse effettivamente colpito il nostro pianeta, la stragrande maggioranza sarebbe quasi certamente bruciata nell’atmosfera.

Ad esempio, il bolide esploso sulla Russia nel 2013, facendo esplodere migliaia di finestre nella città russa di Chelyabinsk, era probabilmente 20 volte più grande e solo un piccolo masso è sopravvissuto all’impatto con la superficie.

Invece, il 2021 UA1 ha attraversato l’Antartide domenica sera, ora del Pacifico, a un’altitudine di circa 1.800 miglia (3.000 chilometri). È più alto di quello in cui è in orbita la Stazione Spaziale Internazionale, ma è anche significativamente più vicino dell’anello dei grandi satelliti per le comunicazioni in orbita geostazionaria.

L’asteroide 2020 QG si è avvicinato un po’ nell’agosto 2020, ma l’approccio più vicino a cui l’asteroide è uscito illeso è arrivato lo scorso novembre, quando 2020 VT4 è volato in alto quasi alla stessa altitudine della Stazione Spaziale Internazionale (circa 250 miglia o 400 chilometri).

L’UA si è avvicinata a noi dalla direzione del sole nel 2021, proprio come il bolide di Chelyabinsk, che non è stato osservato prima dell’impatto, rendendo impossibile per gli astronomi individuarlo in anticipo.

Attualmente, il NEO Surveyor della NASA sta tentando di rimuovere questo punto cieco.

Non significa necessariamente che gli asteroidi stiano puntando più alla Terra; piuttosto, è il risultato dei progressi nella tecnologia di rilevamento del cielo e della capacità degli astronomi di individuare e seguire più oggetti vicini alla Terra.