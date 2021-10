Godzilla, ce lo mostra la Nasa nelle foto

L’American National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha condiviso una foto di una nebulosa simile al mostro Godzilla catturato dal telescopio spaziale Spitzer e apparso per la prima volta nel film Godzilla del 1954.

Fu l’astronomo Robert Hurt a vedere Godzilla nella fotografia. “Ho visto occhi e una bocca che mi urlavano ‘Godzilla‘”, ha detto Hunt.

Proprio come le nuvole sulla Terra, le nuvole di gas e polvere nello spazio a volte possono sembrare oggetti familiari o persino creature famose nei film, come in questo caso.

Con l’avvicinarsi di Halloween, la Nasa ha pensato al mondo dei mostri.

Il telescopio spaziale Spitzer della NASA ha catturato un’immagine pettacolare di una nebulosa piena di gas e polvere.

L’immagine è stata elaborata dall’astronomo del Caltech Robert Hurt, lavorando con le immagini del telescopio spaziale Spitzer. Hurt, che ha trovato Godzilla nell’immagine, ha paragonato la nebulosa a Godzilla.

“Ho visto quegli occhi di Godzilla su di me” ha escalmato l’astronomo Robert Hunt “ma non stavo cercando il mostro” ha concluso.

Il telescopio spaziale Spitzer si è ritirato nel gennaio 2020, ma gli scienziati continuano a esaminare il suo enorme set di dati per nuove informazioni sull’universo, mentre Hurt continua a cercare immagini intriganti.

“Questo è uno dei modi in cui vogliamo che le persone si connettano con l’incredibile lavoro che Spitzer sta facendo“, ha detto Hurt.