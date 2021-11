SpaceX e la verità sui pannoloni per gli astronauti

Capita anche che il WC di uno dei dispositivi più avanzati tecnologicamente, come la Crew Dragon Capsule di SpaceX, possa essere bloccato, così come in qualsiasi appartamento di ogni comune mortale.

Il WC ha problemi e gli astronauti utilizzeranno la navicella per tornare sulla Terra dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dovranno indossare i pannoloni.

SpaceX ha già posticipato la missione Crew-3 tre volte e non era certamente per un WC non funzionante.

Secondo quanto si è appreso, il dispositivo perde molta urina. Di conseguenza, quando gli astronauti della ISS torneranno sulla Terra nella capsula Crew Dragon attualmente attraccata lì, cosa che potrebbe accadere già questa domenica, dovranno indossare i pannoloni poiché il bagno sarà fuori servizio.

La durata del viaggio di ritorno sulla Terra della ISS dipende da una serie di fattori, inclusa la posizione orbitale della stazione al momento dell’attracco e, di conseguenza, il viaggio di ritorno può richiedere dalle 6 alle 19 ore.

Non sarà un viaggio lunghissimo, ma è abbastanza lungo da dimostrare che dei pannoloni aiuteranno a contenere i liquidi dei passeggeri.

In un certo senso, è una fortuna che la missione commerciale Inspiration 4 abbia rivelato il problema WC, perché quella situazione ha già portato la NASA a ispezionare la capsula Crew Dragon collegata alla stazione per vedere se aveva lo stesso problema, che in effetti si è rivelato essere Confermare.

Il volo spaziale è pieno di piccole sfide. Questo è solo una delle tante che troveremo e di cui ci occuperemo nella nostra missione. Quindi non siamo troppo preoccupati per questo, ha spiegato un astronauta della NASA Megan McArthur.

Dal punto di vista culinario, gli astronauti hanno coltivato i primi peperoni nello spazio, “una buona spinta morale“, secondo McArthur.

Hanno potuto assaggiare il loro raccolto la scorsa settimana, aggiungendo pezzi di peperoni verdi e rossi ai tacos.