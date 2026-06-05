Il fenomeno globale che ha ridefinito i thriller distopici sta per tornare su Netflix. Dopo una lunga attesa, la seconda stagione di Squid Game si prepara a scavare ancora più a fondo nei segreti della spietata organizzazione dietro ai giochi mortali.

Quando esce e cosa sappiamo sulla trama

Sebbene Netflix non abbia ancora rilasciato una data di uscita precisa, la finestra di lancio ufficiale è confermata all’interno del catalogo del 2024. Il ritardo di tre anni rispetto al debutto del 2021 è dovuto alla natura stessa del progetto: il creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, aveva inizialmente concepito lo show come una miniserie autoconclusiva.

I nuovi episodi promettono di essere ancora più ambiziosi. Se la prima stagione ha mostrato la disperazione dei giocatori e l’avidità dei VIP, il secondo capitolo esplorerà i sistemi di potere e la corruzione. Il regista ha accennato a un focus particolare sul ruolo della polizia, tracciando un parallelo con le dinamiche globali:

Potrebbe interessarti anche:

“Il problema delle forze dell’ordine non riguarda solo la Corea. Spesso i ritardi negli interventi causano più vittime o peggiorano le situazioni. È un tema che volevo sollevare.”

I grandi ritorni nel cast: chi rivedremo?

⚠️ ATTENZIONE SPOILER: Se non avete completato la prima stagione, i dettagli che seguono contengono importanti snodi di trama.

Nonostante l’altissimo tasso di mortalità dei vecchi giochi, alcuni volti chiave sono pronti a fare il loro ritorno:

Seong Gi-hun (Lee Jung-jae): Il vincitore del gioco, non più l’uomo ingenuo dell’inizio, tornerà per cercare risposte e vendetta, come suggerito da un breve teaser in cui riceve una misteriosa telefonata di avvertimento.

Il vincitore del gioco, non più l’uomo ingenuo dell’inizio, tornerà per cercare risposte e vendetta, come suggerito da un breve teaser in cui riceve una misteriosa telefonata di avvertimento. Front Man (Lee Byung-hun): Il misterioso uomo mascherato e gestore dei giochi, rivelatosi essere un ex vincitore del 2015.

Il misterioso uomo mascherato e gestore dei giochi, rivelatosi essere un ex vincitore del 2015. Hwang Jun-ho (Wi Ha-joon): Il poliziotto infiltrato che ha cercato disperatamente suo fratello (scoprendo poi che si trattava proprio del Front Man).

Il poliziotto infiltrato che ha cercato disperatamente suo fratello (scoprendo poi che si trattava proprio del Front Man). Il Reclutatore (Gong Yoo): L’enigmatico uomo d’affari che aggancia i disperati nelle stazioni della metropolitana con il gioco dei cartoncini.

Una pioggia di nuovi volti nel cast

Per questa seconda stagione, Netflix ha investito su un cast corale imponente, che unisce star del K-pop e attori acclamati. Questo massiccio ingresso di personaggi suggerisce l’arrivo di una nuova letale edizione del torneo o l’esplorazione dei passati vincitori.

Tra le novità principali troviamo: Yim Si-wan (membro della band ZE:A), la popstar Jo Yu-ri, il rapper Choi Seung-hyun, Kang Ha-neul, Park Gyu-young e Park Sung-hoon. A loro si uniscono altri interpreti di rilievo del panorama coreano come Yang Dong-geun, Lee David, Roh Jae-won, Kang Ae-sim, Lee Jin-uk e Won Ji-an.

Il controllo totale di Hwang Dong-hyuk

Dietro la macchina da presa ci sarà ancora una volta Hwang Dong-hyuk. Il regista, vincitore di un Emmy per l’iconico episodio Un, due, tre, stella!, ha firmato la regia di tutti gli episodi della seconda stagione, mantenendo anche il ruolo di showrunner, sceneggiatore ed executive producer.

Un carico di lavoro imponente che spiega la lunga pausa protettiva presa dall’autore prima di rimettersi al tavolo di scrittura, pronto ora a dimostrare se il fulmine di Squid Game può colpire due volte lo stesso punto.

Fonti principali: Dichiarazioni ufficiali di Netflix (Tudum), interviste del regista Hwang Dong-hyuk a Deadline, IndieWire e The Times.