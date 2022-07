Sylvester Stallone come cambia la vita dell’attore a 76 anni

Alla veneranda età di 76 anni com’è cambiata la vita di un’icona del cinema internazionale quale Sylvester Stallone.

Nella filmografia di Sylvester Stallone c’erano già ruoli nella serie, ma il suo ultimo lavoro sarà la parte di protagonista nella serie tv “Tulsa King” basato su storie di Mafia.

Ma oggi come si svolge la vita si uno degli attori più iconici di Hollywood, più di una volta, Sylvester Stallone ha organizzato aste, che hanno esposto oggetti e vestiti di film cult con la sua partecipazione.

Ai saldi, era possibile non solo acquistare gli effetti personali dell’artista, ma anche chattare con lui: Sylvester veniva sempre a questi eventi. Nel 2015, per un bel gruzzoletto, hanno acquistato oggetti di scena dalle riprese del film “Rocky“: i suoi abiti e i suoi boxer.

Un’altra asta ha avuto luogo nel 2021. Oltre agli oggetti dei film cult, presentava anche gli oggetti personali di Stallone: ​​mobili, premi cinematografici e gioielli. Tutti i fondi sono stati donati in beneficenza.

Nel 2020 è uscito un film documentario sul film cult “Rocky”, una rivisitazione di Rocky IV. In alcuni video, Sylvester Stallone ha fatto una confessione scioccante: aveva rischiato la vita sul set.

Durante le riprese del combattimento tra Rocky Balboa e Ivan Drago (il ruolo di quest’ultimo è stato interpretato da Dolph Lundgren), Stallone è rimasto gravemente ferito ed ha persino trascorso quattro giorni in terapia intensiva.

Sin dalla sua giovinezza, Sylvester Stallone si è appassionato alla pittura. È stato educato alle arti e nel tempo libero ama dipingere.

Un anno fa – per il suo anniversario – l’attore ha addirittura aperto una mostra in Germania di 50 sue opere realizzate in diversi anni. Questa non è stata la prima mostra di celebrità: prima aveva esposto le sue creazioni a Nizza ed a San Pietroburgo.

Stallone colleziona oggetti d’arte: principalmente nella sua collezione – il lavoro di famosi maestri della pittura. Investe molti soldi nel suo hobby.

L’arte non è l’unica passione di una celebrità. Oltre a dipinti e sculture, Sylvester Stallone ha collezionato orologi costosi (sono stati messi all’asta nel 2020), e ha anche un’impressionante flotta di auto e moto: nel suo garage ci sono almeno 10 auto di lusso e diverse motociclette.