Tenere sotto controllo i livelli di cortisolo dello stress

Molte persone sperimentano diversi tipi di stress nel loro campo di lavoro; Per vari motivi, sperimentano momenti pieni di stress, sentendo più energia negativa, frustrazione e talvolta depressione.

Lo stress relazionale con il tuo partner può alterare il sistema immunitario, endocrino e cardiovascolare e uno studio sugli sposi novelli ha scoperto che i livelli di ormoni dello stress erano più alti quando le coppie erano in uno stato conflittuale o la relazione stava vivendo più tensioni, conflitti o disaccordi, scrive The Conversion.

In un altro studio, gli specialisti hanno concluso che la discordia coniugale è un fattore di rischio per la malattia. Inoltre, la depressione e lo stress sono associati ad un aumento della produzione di citochine infiammatorie – una proteina utilizzata nella trasduzione del segnale e nella comunicazione tra cellule attivate – che colpiscono una serie di condizioni associate con l’invecchiamento.

Hanno scoperto che, in base al campione dello studio, gli uomini di mezza età e quelli più anziani avevano la pressione alta nei momenti in cui le loro mogli riferivano di stress nelle loro relazioni e i partner che sentivano di non essere curati o capiti avevano un tasso di mortalità più alto 10 anni più tardi rispetto a quelli che si sentivano più seguiti e apprezzati dai loro partner.

Spiegano: Il cortisolo è un ormone che svolge un ruolo chiave nella risposta del corpo allo stress. Il cortisolo è caratterizzato da un ritmo diurno, quindi i suoi livelli sono solitamente più alti poco dopo il risveglio e poi diminuiscono gradualmente durante il giorno.

I livelli di cortisolo diminuiscono quando si svegliati o il tuo cortisolo non scende molto alla fine della giornata, si è scoperto che il conflitto cambia i livelli di cortisolo nelle coppie il giorno in cui hanno avuto un disaccordo o un problema, le persone con partner stressati hanno usato comportamenti negativi e avevano livelli di cortisolo più alti anche dopo quattro ore dalla fine della situazione, questi risultati suggeriscono che gravi disaccordi con un partner che è già stressato possono avere effetti biologici di lunga durata su noi stessi.

Gli specialisti affermano che è necessario parlare con calma tra i partner e creare un linguaggio di discussione e cercare di comprendere le giustificazioni e le motivazioni del partner durante la propria rabbia.

Sentirsi curati e compresi da un partner fa bene alla salute emotiva e promuove modelli di cortisolo sani, quindi stare insieme e ascoltarsi a vicenda può avere buoni effetti sulla salute per te e il tuo partner, spiegano.