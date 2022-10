The Midnight Club, si pensa già alla stagione 2

Uscita da poco, consumata in brevissimo tempo dai numerosi fan, The Midnight Club potrebbe vedere una 2 stagione.

The Midnight Club segna la nuova collaborazione tra Mike Flanagan e Netflix dopo The Haunting of Hill House, Bly Manor e Midnight Sermons.

Se queste ultime sono state immaginate come miniserie, non è il caso di quest’ultima, come lui stesso ha confermato:

“The Midnight Club è stato concepito come un format lungo. Non so se accadrà. Vedremo come andranno le cose, ma dovremo aspettare almeno un mese prima di sapere cosa intende fare Netflix. Ma sì, l’obiettivo è fare un sequel. Christopher Pike ha pubblicato 80 libri, quindi abbiamo molto da fare. Ma soprattutto, non abbiamo risposto alle domande più importanti della prima stagione. Le risposte esistono ma contiamo di tenerle per più tardi. Se lo spettacolo non viene rinnovato, li posterò su Twitter così possiamo parlarne tutti insieme“.

C’è da dire, infatti, che la prima stagione di The Midnight Club solleva molte domande e non fornisce in pratica quasi nessuna risposta.

La serie è stata progettata come un’antologia, con un cast quasi diverso ogni stagione. Solo Ilonka (Iman Benson) rimarrebbe presente per accogliere i nuovi arrivati ​​a Brightcliffe.