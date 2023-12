Threads di Meta: La Nuova App Rivoluzionaria Che Sfida Twitter

Meta ha recentemente lanciato una nuova app chiamata Threads, progettata dal team di Instagram, che offre un nuovo spazio per condividere aggiornamenti in tempo reale e partecipare a conversazioni pubbliche utilizzando testi. L’app, che sfida direttamente Twitter, è stata pensata per espandere le capacità di Instagram nel mondo della condivisione testuale, creando uno spazio positivo e creativo per esprimere idee.

L’app Threads permette agli utenti di accedere utilizzando il proprio account Instagram, con la possibilità di personalizzare il proprio profilo specificamente per Threads. Tutti coloro che hanno meno di 16 anni (o meno di 18 in alcuni paesi) avranno un profilo privato di default. È possibile seguire gli stessi account di Instagram e trovare persone con interessi simili. Threads include funzionalità di accessibilità come il supporto per lettori di schermo e descrizioni automatiche delle immagini.

I post su Threads possono essere lunghi fino a 500 caratteri e includere collegamenti, foto e video fino a 5 minuti. Gli utenti possono condividere post di Threads sulle loro storie di Instagram o come link su altre piattaforme. Tra le nuove funzionalità introdotte, c’è la possibilità di condividere un thread nelle DM di Instagram, usare un nuovo pulsante di menzione e modificare la descrizione alt-text automatica prima della pubblicazione.

Per quanto riguarda la moderazione dei contenuti, Threads userà le stesse misure di sicurezza di Instagram, che includono l’applicazione delle linee guida della community di Instagram e strumenti per controllare chi può menzionare o rispondere agli utenti. Inoltre, l’app non è attualmente disponibile nell’Unione Europea, a causa delle rigide regole sulla privacy dei dati.

Sebbene l’app sia in uno stadio iniziale, l’integrazione con Instagram le dà un vantaggio in termini di iscrizioni. Tuttavia, il successo di Threads non è garantito, considerando il passato di Meta con app autonome che sono state poi chiuse. La stretta connessione con Instagram potrebbe non essere apprezzata da tutti e il lancio di nuove funzionalità sarà cruciale per la sua crescita.

Per ulteriori dettagli su Threads, puoi consultare le fonti originali da cui sono state tratte queste informazioni: TechXplore​​​​.