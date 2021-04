Tutti chiedono al profeta Bill Gates: Quando finirà la pandemia?

Bill Gates, il fondatore di Microsoft, è entrato di diritto nella schiera dei “profeti” del 21esimo secolo con le sue dichiarazioni sull’epidemia di Covid-19 e sulla crisi climatica di recente. Facendo dichiarazioni sul decorso della pandemia di coronavirus, Gates ha azzardato una data per tornare alla normalità.

Ricordiamo che Gates, è stato uno dei primi ad avvertire che saremmo stati colpiti da una pandemia con la sua dichiarazione nel 2015, oggi il capo della Microsoft ha annunciato la data in cui finirà la pandemia di coronavirus.

Parlando a British Sky News, Bill Gates ha indicato il 2022 come la data in cui la vita tornerà completamente alla normalità. Entro la fine del 2022, ha riferito della “speranza che il mondo torni alla normalità“. Ha citato la disponibilità di vaccini Covid-19 come motivo di questa speranza.

Sottolineando che i vaccini sono attualmente nelle mani dei paesi sviluppati, Gates ha affermato che la quantità di vaccinazione in questi paesi raggiungerà il livello desiderato nei prossimi mesi. Secondo Gates, dopo questa fase, i paesi sviluppati condivideranno i vaccini con il resto del mondo e avranno un impatto molto importante sul corso di questa pandemia.

Bill Gates ha rivelato che non si aspetta che i casi di coronavirus diminuiscano a zero e che la malattia scompaia dalla terra entro la fine del 2022, Gates ha affermato che il numero di casi visti alla fine del prossimo anno diminuirà a una parte molto piccola del numeri attuali.

Il fondatore di Microsoft ha anche affermato che anche la preparazione dell’umanità per possibili future pandemie dovrebbe essere considerata una priorità assoluta.