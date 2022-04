Ucraina chiede aiuto per far funzionare le centrali nucleari

Il direttore generale dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi, ha affermato che l’Ucraina ha chiesto un “elenco completo delle apparecchiature” di cui ha bisogno per far funzionare le centrali nucleari durante la guerra con la Russia.

L’elenco include dispositivi di misurazione delle radiazioni, materiali protettivi, ausili informatici, sistemi di alimentazione e generatori diesel, ha scritto Rafael Grossi in una nota.

“Coordineremo l’attuazione dell’assistenza fornita dall’AIEA e dai suoi Stati membri, inclusa la consegna delle attrezzature necessarie direttamente agli impianti nucleari ucraini“, ha assicurato.

Le centrali dell’Ucraina

L’Ucraina ha 15 reattori attivi in ​​quattro centrali elettriche, sette delle quali sono attualmente collegate alla rete, di cui due in una centrale a Zaporizhia, attualmente controllata dalla Russia.

Grossi ha affermato che l’AIEA non riceve ancora la trasmissione dati a distanza dai sistemi di monitoraggio installati nello stabilimento dismesso di Chernobyl.

La prossima settimana Rossi visiterà la centrale di Chernobyl, che le forze russe hanno sequestrato poco dopo l’invasione dell’Ucraina e lasciato il 31 marzo.

Ha detto che avrebbe donato apparecchiature per il monitoraggio delle radiazioni e dispositivi di protezione individuale.

foto@Tiia Monto, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons