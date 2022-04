La Russia porta avanti uno scambio di prigionieri

L’Ucraina dice che la Russia ha estradato 76 prigionieri nel Paese marted,ì come parte di uno scambio di prigionieri.

Secondo il vice primo ministro ucraino Irina Vereshchuk, sono coinvolti 60 soldati e 16 civili.

Vereshchuk non ha rivelato quanti detenuti russi ha trasferito l’Ucraina in Russia come parte dello scambio.

E’ stata la quinta volta dall’inizio della guerra in Ucraina che i due paesi si sono scambiati i prigionieri. La scorsa settimana, Kiev ha riferito di aver restituito 30 prigionieri di guerra alla Russia su ordine del presidente ucraino Volodimir Zelensky.

Zelensky si è offerto di scambiare l’uomo d’affari e politico ucraino Viktor Medvedchuk con gli ucraini imprigionati dalla Russia.

Medvedchuk è un alleato del presidente russo Vladimir Putin.

Il politico filorusso è stato arrestato dal governo ucraino mentre cercava di sottrarsi agli arresti domiciliari. I servizi di sicurezza di Kiev hanno trasmesso lunedì un video in cui Medvedchuk chiede a Putin di consentire l’evacuazione di civili e truppe dalla città portuale assediata di Mariupol in cambio del suo rilascio.

fonte@Lc