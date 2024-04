Un nuovo studio collega il diabete di tipo 2 al cancro

Il diabete di tipo 2, una delle malattie metaboliche più comuni e in crescita nel mondo, è stato collegato a un aumentato rischio di sviluppare diversi tipi di cancro. Questa associazione preoccupante evidenzia l’importanza di una gestione efficace del diabete e di uno screening oncologico regolare per chi ne è affetto.

Recenti studi hanno identificato una correlazione significativa tra il diabete di tipo 2 e l’insorgenza di cancro colorettale. Ad esempio, una ricerca pubblicata su JAMA Network Open ha mostrato che i pazienti con diabete presentano un rischio maggiore del 47% di sviluppare cancro colorettale rispetto a coloro che non ne sono affetti. Questo rischio sembra aumentare ulteriormente in assenza di screening colonoscopico e tra i fumatori​​.

Inoltre, l’iperinsulinemia, una condizione comune nei pazienti diabetici, è stata collegata direttamente all’insorgenza del cancro al pancreas. Gli elevati livelli di insulina possono agire sui recettori insulinici delle cellule pancreatiche, innescando processi che portano all’aumento della produzione di enzimi digestivi e all’infiammazione, due fattori noti per il loro ruolo nello sviluppo del cancro pancreatico​​.

Un’ampia analisi condotta in Cina su oltre 410.000 adulti ha rivelato che i maschi con diabete hanno un rischio incrementato del 34% di sviluppare cancro, mentre nelle femmine questo rischio è più elevato, arrivando al 62%. Tra i vari tipi di cancro, il diabete è stato associato a un aumento del rischio di cancro alla prostata, leucemia, cancro della pelle, cancro tiroideo, linfoma, cancro renale, epatico, pancreatico, polmonare, colorettale e dello stomaco. Curiosamente, l’associazione non è stata riscontrata per tutti i tipi di cancro; ad esempio, il rischio di cancro esofageo sembra essere più basso nei diabetici​​.

Questi studi sottolineano l’importanza di interventi preventivi come la gestione del peso e del glucosio nel sangue, che possono ridurre sia il rischio di diabete sia quello di vari tipi di cancro. Ad esempio, mantenere un’alimentazione equilibrata, praticare regolare attività fisica e controllare il peso sono tutti fattori chiave nella prevenzione di queste patologie. La presenza di diabete impone inoltre una maggiore attenzione allo screening oncologico, data la maggiore prevalenza di cancro riscontrata nei pazienti diabetici.

In sintesi, la crescente evidenza del legame tra diabete di tipo 2 e diversi tipi di cancro richiede una maggiore attenzione medica e personale nella gestione del diabete, non solo per controllare i livelli di glucosio ma anche per monitorare e prevenire possibili complicazioni oncologiche.