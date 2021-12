Variante Omicron: Terribile conferma, i vaccini non sono efficaci

Di recente sono stati rilasciati i risultati del laboratorio pionieristico e nelle dichiarazioni otteniamo un po ‘di sollievo dal biontech aggrappato alle proteine ​​​​spike che sono efficaci I vaccini Covid-19 si diceva che fosse efficace con la nuova variante Omicron.

Questi risultati pionieristici, che non sono definitivi, sono stati completamente confutati nei risultati scientifici trapelati in queste ore.

La variante Omicron riduce l’efficacia dei vaccini 45 volte secondo uno studio e 37 volte secondo i risultati di un’altra ricerca.

Secondo le informazioni fornite dagli scienziati, anche in caso di riduzione dell’effetto di 10 volte, i vaccini devono essere riorganizzati in base alla nuova variante.

Se i risultati saranno confermati ufficialmente, il mondo intero avrà urgente bisogno di nuovi vaccini.

Secondo i risultati della ricerca, 3 dosi di vaccino BioNTech, che possono fornire oltre il 95% di protezione contro la variante Delta dopo 3 mesi, possono raggiungere il 25% di protezione nella variante Omicron.

È stato riportato che 2 dosi di vaccino BioNTech possono fornire una neutralizzazione dello 0%.

Gli scienziati ritengono che chi è in fila per la terza dose di vaccino debba aspettare i nuovi vaccini, ma questa informazione non è stata ancora ufficialmente trasferita.

Sappiamo già che BioNTech ha affermato che sarà in grado di sviluppare e avviare la produzione in serie di un vaccino efficace contro la nuova variante entro 100 giorni e persino inviare le prime dosi, ma questo accordo vincolante tra l’UE e l’azienda porterà ovviamente tempi molto più lunghi per l’arrivo dei vaccini nel nostro Paese .

I risultati di Sinovac non sono ancora ufficiali

Tutto questo non è stato ancora confermato ufficialmente. Per giungere a una conclusione definitiva, è necessario agire secondo le informazioni che devono essere trasmesse dai funzionari statali.

foto@Wikimedia