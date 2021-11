Covid: la nuova variante ha un caso anche ad Hong Kong

Si è tornati alla preoccupazioni per un virus che continua a crescere, questo ha scritto la British Broadcasting Corporation (BBC) in un rapporto il 25 novembre.

Secondo resoconti dei media stranieri, tra i quali anche il Financial Times, in Sudafrica ha iniziato a diffondersi una variante del nuovo coronavirus scoperta per la prima volta in Botswana, denominata “B.1.1.529“.

Ciò che è preoccupante è che molti esperti descrivono questa variante del virus come “terrificante“, e potrebbe essere la variante più feroce che hanno trovato finora, e il grado di mutazione ha superato le aspettative.

Ad esempio, l’enzima di conversione dell’angiotensina 2 (ACE2), uno dei siti di legame del nuovo coronavirus che infetta il corpo umano, è in generale una proteina che aiuta il virus a produrre nelle cellule umane.

Secondo i dati diffusi dalle autorità sanitarie locali in Sud Africa, tra i nuovi casi a breve termine nel Paese, il 90% è già causato da questa nuova variante del virus.

Molti esperti hanno affermato che il virus contiene un gran numero di mutazioni. Il tipo di mutazione non solo lo rende più infettivo, ma aumenta anche la resistenza anticorpale, che può ridurre l’efficacia del nuovo vaccino corona esistente.

In considerazione del grave pericolo di questa nuova variante del virus, il Regno Unito ha annunciato che tornerà nella lista rossa delle restrizioni di viaggio di sei paesi dell’Africa meridionale, tra cui Sudafrica e Botswana, e interromperà i viaggi di questi paesi da mezzogiorno del 26 novembre, ora locale Voli diretti e isolamento obbligatorio dei passeggeri di ritorno da questi Paesi.

Al momento, oltre ai casi correlati alla variante “B.1.1.529” trovati in Sud Africa, sono stati riscontrati 4 casi anche in Botswana e 1 caso è stato trovato a Hong Kong, Cina.

Secondo la BBC, questa nuova variante del virus è ancora diffusa principalmente nella provincia di Gauteng, in Sudafrica, dove si trova la città più grande del Sudafrica, Johannesburg, ma ci sono segni che l’epidemia causata dal virus potrebbe essersi diffusa ulteriormente.

Il 26 novembre, ora locale, l’OMS potrebbe dare a “B.1.1.529” un codice con lettere greche, proprio come i precedenti virus mutati come Delta.

Secondo il Financial Times, questo virus mutante è considerato il nuovo mutante del coronavirus più preoccupante che i ricercatori abbiano mai visto.

Alcuni dati non confermati mostrano che il virus si sta diffondendo in Sudafrica più velocemente di quanto si pensasse in precedenza.

Nelle ultime settimane, la percentuale di risultati positivi ai test per il nuovo coronavirus in Sudafrica è aumentata vertiginosamente.

Secondo i rapporti, almeno 59 casi di virus mutato, principalmente dal Sud Africa, hanno completato il sequenziamento del genoma.

I funzionari della sanità locale hanno rivelato che i risultati della diagnosi precoce hanno mostrato che il 90% dei circa 1.100 nuovi casi che sono comparsi a Gauteng il 24 sono stati causati da questa nuova variante del virus, superando di gran lunga il livello dei precedenti ceppi mutanti come Delta. .