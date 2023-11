Velocizzare la navigazione internet sul proprio browser

Uuna navigazione lenta su Internet, oggi giorno, è più frustrante che mai. Spesso, la lentezza può essere il risultato di piccole impostazioni che non sono state ottimizzate o di abitudini di navigazione che possiamo migliorare.

Ecco alcuni consigli pratici su come potete migliorare la velocità di navigazione su qualsiasi browser.

1. Mantieni il tuo browser aggiornato

I browser come Chrome, Firefox, Edge e Safari vengono costantemente aggiornati per migliorare la sicurezza, la stabilità e la velocità. Un browser non aggiornato potrebbe rallentarti notevolmente. Assicurati di avere sempre l’ultima versione installata.

2. Gestisci le estensioni e i plugin

Le estensioni e i plugin possono essere incredibilmente utili, ma troppi possono sovraccaricare il browser e rallentare la navigazione. Valuta quali estensioni sono essenziali e disabilita o rimuovi quelle inutili.

3. Pulizia la cache e i cookie regolarmente

Con il tempo, la cache e i cookie possono accumularsi e ridurre la velocità del browser. Pulirli regolarmente può liberare spazio e velocizzare le cose. Tuttavia, tieni presente che cancellare i cookie ti disconnetterà dai siti web dove sei loggato.

4. Utilizza una connessione Internet stabile

La velocità del tuo browser è direttamente influenzata dalla qualità della tua connessione Internet. Una connessione via cavo tende ad essere più stabile e veloce rispetto a una wireless. Considera anche l’aggiornamento del piano Internet se continui a sperimentare lentezza.

5. Limita le schede aperte

Mentre multitasking può sembrare produttivo, troppe schede aperte possono esaurire la memoria del tuo computer e CPU, rallentando il browser. Usa i segnalibri per tenere traccia delle pagine importanti e chiudi le schede che non stai utilizzando.

6. Configura le impostazioni del browser

Alcuni browser offrono impostazioni che possono aumentare la velocità. Ad esempio, puoi disabilitare le animazioni, attivare il caricamento pigro per le immagini (lazy loading), e utilizzare pre-rendering delle pagine.

7. Considera un ad-blocker

La pubblicità può consumare banda e rallentare la navigazione. Un ad-blocker può aiutare a bloccare questi contenuti, velocizzando il caricamento delle pagine. Tuttavia, ricorda che molti siti web si affidano alle entrate pubblicitarie, quindi usa questi strumenti con giudizio.

8. Scegli un motore di ricerca veloce

Anche il motore di ricerca che scegli può influenzare la velocità. Mentre Google è il più popolare, ci sono alternative leggere come DuckDuckGo che potrebbero essere più rapide in alcuni casi.

9. Monitora l’uso della banda in background

Assicurati che altre applicazioni, come aggiornamenti software o download in background, non stiano consumando la banda quando stai navigando.

10. Ottimizza le impostazioni di rete

Per gli utenti più avanzati, potrebbe valer la pena ottimizzare le impostazioni TCP/IP e utilizzare DNS pubblici per migliorare le prestazioni di rete.

11. Disattiva l’esecuzione automatica dei video

Molti siti web avviano automaticamente la riproduzione di video, il che può rallentare notevolmente la tua navigazione. Entrando nelle impostazioni del tuo browser, puoi disabilitare l’autoplay per i video, risparmiando banda e accelerando il caricamento delle pagine.

12. Utilizza una navigazione privata

La modalità di navigazione in incognito o privata non salva la cronologia delle ricerche, i cookie e i dati temporanei delle pagine web. Questo può a volte offrire una navigazione più veloce perché il browser ha meno dati da gestire.

13. Disattiva le immagini

Se la velocità è più importante della qualità visiva, puoi configurare il tuo browser per non caricare le immagini. Questo può essere particolarmente utile se ti trovi in una zona con una connessione a Internet limitata o lenta.

14. Usa un blocco contenuti o un filtro di script

Alcuni browser consentono di bloccare script, tracker o altri contenuti che possono rallentare la navigazione. Un’estensione come NoScript, per esempio, ti permette di scegliere quali script eseguire su quali siti.

15. Modifica la qualità dei video in streaming

Se guardi molti video, ridurre la risoluzione può ridurre significativamente i tempi di caricamento e consentirti di navigare più velocemente su altri siti contemporaneamente.

16. Personalizza la configurazione avanzata del browser

Entrare nella configurazione avanzata del tuo browser (come “about:config” in Firefox o “chrome://flags/” in Chrome) può permetterti di cambiare impostazioni sperimentali che possono migliorare la velocità di navigazione. Questo passaggio è consigliato solo agli utenti esperti che capiscono le implicazioni delle modifiche che stanno apportando.

17. Considera un browser alternativo

Se nonostante tutti questi sforzi il tuo browser è ancora lento, potrebbe essere il momento di provare un’alternativa. Ci sono molti browser focalizzati sulla velocità e sulla leggerezza, come Opera o Brave, che offrono un’esperienza di navigazione più snella.

18. Aggiorna il tuo hardware

A volte, il collo di bottiglia potrebbe essere il tuo hardware. Aggiornare la RAM o passare a un’unità a stato solido (SSD) potrebbe offrire miglioramenti significativi nelle prestazioni generali del sistema, inclusa la navigazione web.

19. Utilizza connessioni sicure

Le connessioni HTTPS sono più sicure delle connessioni HTTP e in alcuni casi possono essere anche più veloci a causa del supporto per il protocollo HTTP/2, che migliora notevolmente le prestazioni rispetto alla versione precedente.

20. Esegui un controllo antivirus

Infine, un computer infetto da malware può mostrare un rallentamento significativo nella navigazione. Eseguire regolarmente controlli antivirus per assicurarti che il tuo sistema sia pulito può prevenire problemi di prestazioni imprevisti.

Ricorda che la velocità di navigazione può essere influenzata da molti fattori. A volte, un approccio combinato che include la gestione del browser, l’ottimizzazione della connessione e l’aggiornamento dell’hardware è la chiave per un’esperienza Internet senza interruzioni e veloce.