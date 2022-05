Vuoi mantenere in salute le tue ossa, ecco cosa devi bere

Il latte è noto per aiutare a mantenere la salute delle ossa e, sebbene sia noto che il calcio nel latte è un importante elemento costitutivo delle ossa, non è l’unica fonte importante quando si tratta di salute delle ossa.

È scientificamente noto che verdure come cavoli e broccoli hanno tassi più elevati di assorbimento del calcio. La novità è che se una persona vuole bere una bevanda benefica per le ossa, può bere da una a quattro tazze di tè al giorno, secondo un rapporto pubblicato da Well + Good.

Il dietista clinico Su Xiaoyu afferma che: “I principali benefici per le ossa del bere il tè sono dovuti ai suoi potenti antiossidanti come polifenoli e flavonoidi. È stato dimostrato che i potenti polifenoli presenti nel tè aiutano ad aumentare la mineralizzazione delle ossa, ritardare la riduzione della densità minerale ossea e aumentare la vitamina D nel corpo“.

“Le catechine aiutano anche a proteggere le cellule che costruiscono le ossa, mentre i flavonoidi hanno proprietà simili agli estrogeni che aiutano a prevenire la perdita ossea“, aggiunge Yu.

Lo specialista consiglia di consumare il tè nero o verde, poiché questi sono i tipi di tè che sono stati trattati nella maggior parte degli studi sul tè e sulla salute delle ossa, spiegando che non importa se il tè è preso caldo o freddo.

Va tenuto presente che “il tè è ottimo per il mantenimento di molte altre funzioni corporee, oltre alla salute delle ossa, con l’età, poiché sostiene cuore, mente, concentrazione e migliora l’umore perché contiene un’alta percentuale di flavanoli, che contribuiscono per abbassare il colesterolo proteico“, afferma lo specialista.

In generale, studi di ricerca sulla salute delle ossa hanno indicato che da una a quattro tazze di tè al giorno è una quantità adeguata, ma va tenuto presente che bere il tè è solo una componente delle ossa sane.

“Ci sono molti altri nutrienti, che sono altrettanto importanti per la salute delle ossa, e includono calcio, vitamina D, magnesio e vitamina K, solo per citarne alcuni ed è essenziale sforzarsi di seguire una dieta equilibrata che includa una varietà di cibi e gruppi di alimenti diversi per ottenere nutrienti adeguati per sostenere la salute delle ossa“, concludono.