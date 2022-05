I cetrioli sono una vera e propria farmacia portatile

La scienza ha individuato benefici che non molte persone si potrebbero aspettare dal consumo di cetrioli.

Eat This, Not That ha elencato una serie di incredibili benefici dei cetrioli ma anche i loro potenziali effetti collaterali:

Possono prevenire il diabete

Quando si cerca di evitare il diabete, è meglio iniziare ad adeguare la propria dieta, evitando i carboidrati altamente trasformati ed evitando le bevande zuccherate e la carne rossa, secondo Harvard Health.

Oltre a queste scelte alimentari, è anche importante iniziare a mangiare più cibi con un basso indice glicemico (IG).

Il GI è un numero assegnato a diversi alimenti, che va da zero a 100. Più alto è l’indice glicemico, più alto aumenterà la glicemia dopo averlo mangiato.

I cetrioli hanno un indice glicemico di 15, il che lo rende un alimento con valori particolarmente bassi.

Mangiare cibi con un basso indice glicemico può aiutare a ridurre la resistenza all’insulina, che a sua volta aiuta a ridurre il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2, secondo il Journal of Nutrition.

I cetrioli aiutano a reidratarsi

Secondo una recensione francese e britannica pubblicata da Nutrients, i cetrioli contengono più del 95% di acqua, il che significa che oltre ad essere uno spuntino croccante, si accumula anche acqua mentre si mangiano i cetrioli.

“I cetrioli possono aiutarti a mantenerti idratato e mantenere il tuo corpo in funzione in modo ottimale“, afferma Christine Gillespie, dietista registrata e medico di supporto nutrizionale certificato.

Ti aiutano a perdere peso

Ci sono una serie di approcci che le persone che cercano di perdere peso adottano quando si tratta di apportare modifiche alla loro dieta.

Un passo da fare è aggiungere quello di contemplare i cetrioli, poiché è un alimento sano che aiuta a promuovere la perdita di peso.

Inoltre, grazie al suo alto contenuto di acqua, i cetrioli ti aiutano a sentirti pieno e a mantenerti pieno pur essendo a basso contenuto calorico, rendendoli un ottimo spuntino per chiunque cerchi di perdere peso.

Evitare la stitichezza

Con tutta l’acqua e le fibre che trovi nei cetrioli, c’è da meravigliarsi se aiutano a prevenire la stitichezza?

Uno studio pubblicato sul Journal of Fitoterapia dell’Università di Jadavpur ha affermato che i semi di cetriolo, di cui ce ne sono molti, aiutano a “prevenire la stitichezza” e hanno un “effetto rinfrescante” sul corpo.

La Pennsylvania State University School of Medicine raccomanda di aggiungere cetrioli a una varietà di piatti per alleviare la stitichezza.

Prevengono il gonfiore

Grazie al loro alto contenuto di acqua, i cetrioli sono ottimi per mantenerti idratato, ma sono anche utili per aiutare ad eliminare la ritenzione idrica in eccesso, il che significa che eviterai il gonfiore dopo aver mangiato i cetrioli.

La dietista Lisa Richards, autrice di The Candida Diet, afferma che i cetrioli sono ricchi di nutrienti specifici che aiutano a eliminare la ritenzione idrica, l’infiammazione e, infine, il gonfiore.

Richards aggiunge che i cetrioli fanno bene anche a una miriade di altri problemi di stomaco, poiché il loro contenuto di fibre promuove un intestino sano e motivante.

Esistono anche effetti collaterali dei cetrioli

Mentre uno dei vantaggi di mangiare i cetrioli è che puoi evitare la stitichezza, lo svantaggio è che i cetrioli possono anche portare a un aumento del gas.

Secondo l’Università della California a Davis, i cetrioli contengono cucurbitacina, un composto che si trova in altri frutti e verdure tra cui zucca, zucchine e melone, che è anche causa di gas e indigestione.