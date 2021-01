WhatsApp può comunque conservare i tuoi dati per questioni legali

Dopo le recenti polemiche sull’implementazione della nuova privacy policy di WhatsApp, migliaia di utenti hanno deciso di migrare verso altre applicazioni di messaggistica istantanea ed eliminare il proprio account sulla piattaforma, di proprietà di Facebook dal 2014.

Tuttavia, contrariamente a quanto pensano in molti, non è sufficiente eliminare l’applicazione per interrompere tutti i collegamenti dati che gli utenti condividono con WhatsApp. L “app” avverte di un tempo medio durante il quale le informazioni saranno comunque ancora disponibili: “trascorreranno 90 giorni dall’inizio del processo di rimozione per la cancellazione delle tue informazioni“.

Inoltre, WhatsApp rileva che “le copie delle tue informazioni verranno saranno conservate per 90 giorni nell’archivio di backup” che l’azienda utilizza per recuperare i dati in caso di disastri naturali, bug di “software” o altri eventi di perdita di dati.

L’applicazione ribadisce che durante il periodo indicato “le tue informazioni non saranno disponibili su WhatsApp“. Menziona anche che copie di alcuni materiali possono rimanere nel suo database, “ma non collegate a identificatori personali“.

D’altra parte, la piattaforma notifica che può conservare le informazioni dell’utente “per affrontare questioni legali, violazioni delle condizioni o iniziative per prevenire danni“. Infine, indica che il processo di eliminazione di un account è “irreversibile” e sottolinea che non sarà possibile riattivare un account che è stato eliminato “per sbaglio“.

Come eliminare l’account?

Per eliminare un account dal servizio di messaggistica istantanea, vai su “Altre opzioni”; Nella sezione “Impostazioni”, premi “Account” e poi “Elimina il mio account”. A quel punto, l’utente deve inserire il numero di telefono corrispondente in formato internazionale e completare l’azione.

I creatori dell’applicazione assicurano che eseguendo questa procedura verranno cancellati l’account WhatsApp, la cronologia dei messaggi , tutti i gruppi di chat e il backup di Google Drive.