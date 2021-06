Windows 11 cosa ci riserva di nuovo?

Microsoft, che ormai da dieci anni aggiorna il sistema operativo Windows 10, ha raggiunto la fase finale per la sua nuova piattaforma per sostituirlo. I primi dettagli di Windows 11, che verrà introdotto la prossima settimana, sono trapelati.

Anche il nuovo concept di Microsoft, che dovrebbe adottare un design più semplice e comprensibile nel sistema operativo Windows 11, è stato confermato da voci di corridoio. La cancellazione del sistema operativo, che era già stato introdotto come Windows 10X , lo indicava.

Mentre il pulsante Start e altri tasti funzione sono posizionati al centro della barra, il design del menu Start sta diventando un po’ più semplice e sembra che i riquadri mobili che conosciamo come Live Tile siano stati rimossi. In altre parole, vediamo che il linguaggio di progettazione iniziato con Windows Phone si completerà con Windows 11. Se l’utente lo desidera, può spostare nuovamente il gruppo di icone a sinistra.

I menu contestuali, le finestre e le app sembrano avere angoli leggermente ammorbiditi. Windows Widgets, che è una raccolta di vari widget di applicazioni, ritorna ed è posizionato proprio al centro delle icone delle funzioni.

Quando si clicca sull’icona iconica in alto a destra, che offre l’opzione per ingrandire la finestra, ora puoi scegliere come vuoi disporre le finestre. Windows 11, in cui le fasi di installazione iniziale sono semplificate, ha anche un suono di avvio molto breve e bicolore.