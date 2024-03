Xbox arriva la nuova console che fa tremare la PS5

Nell’ultima edizione del Xbox Podcast è stata annunciata ufficialmente l’introduzione di una nuova console Xbox, insieme a discussioni su una potenziale versione portatile della console.

Durante il podcast, figure chiave come Phil Spencer e Sarah Bond hanno fatto luce su varie indiscrezioni emerse precedentemente, confermando l’imminente lancio di una nuova Xbox che mira a riscrivere gli standard del settore.

In aggiunta, è stata sollevata l’ipotesi di espandere l’offerta Xbox con un dispositivo portatile. Le anticipazioni sul prossimo modello di Xbox e i rumor su una versione portatile sono stati alimentati da una fuga di notizie che ha incluso immagini della console e del suo controller.

Sarah Bond, a capo di Microsoft, ha ribadito l’impegno nello sviluppo del successore della Xbox Series X/S, senza tuttavia rivelare dettagli su nome o prezzo.

Ha tuttavia assicurato che la prossima Xbox offrirà prestazioni straordinarie, sottolineando l’ambizione di Microsoft di realizzare il più significativo avanzamento tecnologico nella storia del hardware di console. La risposta di Sony a questa novità resta una questione aperta.

Per quanto riguarda la console portatile, Phil Spencer ha dedicato un momento del podcast a discutere le speculazioni, esprimendo un personale apprezzamento per i dispositivi portatili, sebbene non abbia fatto annunci concreti.

La sua dichiarazione mantiene viva la speranza tra i fan, ricordando la situazione di Call of Duty su Game Pass. L’insider Tom Henderson ha poi alimentato le speculazioni rispondendo a un tweet riguardante la capacità di Microsoft di sviluppare un dispositivo simile allo Steam Deck di Valve, utilizzando il sistema operativo Xbox.

Il commento di Henderson, accompagnato da un emoticon salmone, aggiunge mistero alle aspettative future. Infine, si menziona l’arrivo di Diablo 4 su Game Pass come parte di un ampliamento dell’offerta di Blizzard, suggerendo ulteriori novità all’orizzonte.