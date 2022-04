Zelensky conferma: Nessuna paura ad incontrare Putin

Il fulcro di questa guerra è che la Russia non considera l’Ucraina uno stato indipendente, ha dichiarato il presidente Volodymyr Zelensky.

Ha osservato che la Federazione Russa ha sempre voluto influenzare l’Ucraina. Come ha detto, non teme un possibile incontro con Vladimir Putin.

Per motivi di sicurezza, la conferenza si è tenuta in una delle stazioni della metropolitana di Kiev.

Non eravamo e non siamo considerati uno stato indipendente nella Federazione Russa, la nostra cultura e i nostri valori non sono rispettati lì. Oggi lottiamo per questo – per l’indipendenza, per la libertà – ha aggiunto. Riferendosi ai colloqui di pace con la Russia, ha risposto che “questi non sono negoziati”. Abbiamo persino ricevuto un ultimatum, che dice che l’Ucraina deve fare questo o quello. Non è questione di trattativa. Ma lo stato ucraino unito, il popolo ucraino è pronto a combattere per se stesso. Fin dai primi giorni di guerra, abbiamo sentito la retorica dell’ultimatum, un’affermazione dalla Russia, ha detto.