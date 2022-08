Acqua e aglio ecco perchè è così importante

Acqua e aglio contengono enormi benefici per il nostro organismo e la nostra salute.

Bere acqua e aglio contribuisce efficacemente a purificare il corpo dalle tossine e mantenere i livelli di zucchero nel sangue. Contribuisce anche a ridurre tosse, asma, sintomi comuni del raffreddore e altri benefici per la salute generale.

Acqua e aglio utile per i livelli di zucchero nel sangue

L’acqua all’aglio contiene più di 400 sostanze chimiche che interagiscono con il corpo per attivarlo e promuovere il rilascio di livelli di insulina naturalmente nel fegato per regolare i livelli di zucchero.

Allevia tosse e raffreddore

Mescolare l’estratto di aglio con acqua più volte al giorno aiuta a sbarazzarsi della tosse, poiché contribuisce a calmare le infezioni respiratorie e quindi a trattare l’asma e i sintomi della tosse.

Aiuta ad abbassare il colesterolo

L’aglio contiene una percentuale di alcuni composti noti come fitosteroli che aiutano ad abbassare il livello di colesterolo dannoso, ma questo non sostituisce l’assunzione di farmaci per il colesterolo e aiuta anche a rafforzare le pareti del cuore.

Aiuta a migliorare la vista

L’aglio è caratterizzato dalle sue proprietà antibatteriche e antimicrobiche, che mantengono gli occhi sani, e contiene un’alta percentuale di zolfo, che ha dimostrato di aiutare a prevenire la cataratta, soprattutto con l’età e il diabete.