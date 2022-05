Adenovirus è responsabile della misteriosa epatite dei bambini

I decessi legati alla misteriosa epatite che sta colpendo i bambini sono saliti a 12 in tutto il mondo di cui 5 in America.

L’adenovirus primo responsabile della misteriosa epatite

La Mayo Clinic ha affermato che la teoria principale è che la malattia sia causata da un adenovirus che si diffonde naturalmente toccando le feci e quindi l’area intorno alla bocca.

Ha detto che molti casi negli Stati Uniti rimangono non diagnosticati, probabilmente a causa del fatto che sono casi più lievi, e l’America ha finora registrato 5 decessi per epatite.

Ha aggiunto che almeno 12 bambini sono morti in tutto il mondo e sono stati segnalati decessi anche in Indonesia, Palestina e Irlanda.

Gli scienziati sono sconcertati dalla causa, ma le principali teorie suggeriscono che la causa della malattia sia un tipo di adenovirus diffuso toccando superfici contaminate da feci.

I casi continueranno ad emergere tutto l’anno perché la trasmissione “non tende ad essere stagionale“, ha affermato il dottor Matthew Benecker, direttore della virologia clinica presso la Mayo Clinic in Minnesota.

La maggior parte dei bambini con epatite “non grave” negli Stati Uniti è risultata positiva all’adenovirus, ma non è chiaro se il virus stesso causi malattia o infezione insieme ad un altro fattore come una precedente diagnosi del coronavirus.

Gli adenovirus sono relativamente comuni tra i bambini, ma fino a quest’anno erano raramente associati all’epatite e le cause comuni della malattia – epatite A , B , C , D ed E – sono state escluse.

Finora almeno 12 bambini sono morti di misteriosa epatite in tutto il mondo, 5 decessi sono stati segnalati anche in Indonesia e uno ciascuno in Irlanda e Palestina, finora sono stati registrati più di 110 casi in 26 stati, con 15 bambini che hanno contratto la malattia così grave che hanno bisogno di un trapianto di fegato.

A livello globale, sono stati segnalati 450 casi in 21 paesi, per lo più tra i bambini sotto i 10 anni, per lo più nel Regno Unito (160), che per primo ha rilevato l’epidemia.

Il Regno Unito, con una popolazione di 67 milioni di persone – ha finora il maggior numero di casi al mondo – con oltre 160 casi.

Binnicker, che dirige la Divisione di Virologia Clinica presso la Mayo Clinic, ha chiamato i Centers for Disease Control and Prevention (CDC) per offrire aiuto per testare campioni di pazienti per adenovirus, ma per ora ha affermato che l’offerta non è stata accettata, probabilmente perché non lo era Finora c’è solo un numero relativamente piccolo di casi.