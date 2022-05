Tutto quello che devi sapere sulla misteriosa epatite dei bambini

E’ delle ultime settimane la notizia di casi conclamati di una misteriosa epatite tra i bambini, le notizie affermano che i Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie (CDC) stanno indagando su 109 casi di epatite acuta nei bambini, di cui 5 decessi.

La misteriosa epatite che colpisce i bambini, cosa c’è da sapere

Secondo la CNN , la situazione è incredibilmente pericolosa, con oltre il 90% dei bambini ricoverati in ospedale e il 14% che richiede trapianti di fegato, secondo il CDC.

Il Centers for Disease Control and Prevention ha affermato che sta monitorando lo sviluppo della misteriosa malattia del fegato che è stata osservata nei bambini negli Stati Uniti, così come in diversi paesi europei.

Il mese scorso, ha emesso un avviso chiedendo ai medici di tutto il paese di prestare attenzione a casi insoliti di epatite acuta nei bambini.

La CNBC ha riferito che i bambini di età compresa tra cinque anni o meno sono stati finora i più colpiti dalla malattia, sebbene siano stati rilevati casi in bambini di età compresa tra un mese e 16 anni.

foto@Wilfredor, CC0, via Wikimedia Commons

Quali sono i principali sintomi di questa epatite

I sintomi di questa misteriosa epatite dei bambini sono principalmente: Infiammazione dello stomaco e dell’intestino, diarrea, nausea, ittero, ingiallimento della pelle e degli occhi

I medici non sono ancora in grado di conoscere la causa di questo focolaio, sebbene più della metà dei pazienti sia stata infettata da adenovirus, ma la possibile causa non è stata confermata dal primo caso segnalato nel Regno Unito nel gennaio 2022: uno degli adenovirus potrebbe essere la causa nella lesione.

Secondo i rapporti del Cnbc, è possibile che le restrizioni epidemiologiche abbiano notevolmente limitato l’esposizione precoce, determinando risposte immunitarie più gravi in ​​alcuni, motivo per cui, piuttosto che sintomi generalmente lievi simili al raffreddore come febbre e mal di gola causati da adenovirus, questo ceppo mostra epatomegalia, o una preferenza per il tessuto epatico, che può portare a conseguenze più gravi come danni al fegato.