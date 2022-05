Riduci il grasso della pancia con questi semplici trucchi

Il grasso della pancia è un grosso problema che devono affrontare molte persone in sovrappeso, ma anche tutti quelli che hanno un peso ideale ma problemi di “pancetta”.

Perchè abbiamo quell’accumulo di grasso sulla pancia

È del tutto normale avere uno strato di grasso intorno alla zona centrale, anche se gli esperti sottolineano che l’accumulo eccessivo può portare al rischio di problemi di salute, come malattie croniche.

Il grasso della pancia può essere perso in larga misura quando si perde peso in generale nel corpo. Gli esperti spiegano che, indipendentemente dal numero di esercizi addominali che fai, non è possibile perdere il grasso della pancia senza adottare un approccio completo nella tua dieta.

Ma se stai seguendo tutti gli approcci giusti, inclusi mangiare sano e fare esercizio, ad esempio, e non vedi ancora i risultati, potresti utilizzare alcuni trucchi.

Lo stress è legato all’accumulo di grasso della pancia

I nutrizionisti spiegano che imparare a gestire lo stress è fondamentale per eliminare il grasso della pancia.

Il cortisolo è noto come il principale “ormone dello stress“, sebbene svolga una serie di ruoli importanti in tutto il corpo.

E durante i periodi di stress, il cortisolo viene rilasciato. Mentre piccoli aumenti sono normali, livelli di cortisolo cronicamente alti possono diventare un problema.

La ricerca ha dimostrato che tale rilascio, promuove l’eccesso di cibo e aumenta l’appetito, in particolare i cibi ricchi di zuccheri e calorie. Questo può portare ad aumento di peso, ansia, mal di testa, problemi di sonno e altro ancora.

L’alto cortisolo è anche legato alla resistenza all’insulina, un altro ormone vitale che aumenta in risposta allo stress o all’alimentazione. Dice alle cellule di assorbire lo zucchero da utilizzare come energia.

“L’insulino-resistenza si verifica quando le cellule non rispondono all’insulina, quindi lo zucchero non viene spinto nelle cellule e viene invece immagazzinato come grasso, principalmente grasso della pancia” spiegano i nutrizionisti.

Un altro effetto collaterale dell’insulino-resistenza è la fame e il desiderio di carboidrati, che aggravano ulteriormente il problema.

Come gestire l’accumulo di grasso sulla pancia

I nutrizionisti indicano in particolare di limitare gli alimenti ad alto indice glicemico (IG), poiché causano un aumento della glicemia.

Gli alimenti ad alto indice glicemico (IG) includono pane bianco, riso bianco, cereali per la colazione, torte, cracker, patatine e yogurt alla frutta.

Gli alimenti con un basso indice glicemico includono farina d’avena, lenticchie e la maggior parte di frutta e verdura.

Gestire lo stress richiede tempo e fatica. Ma se questa è l’unica soluzione perchè non riesci a smaltire il grasso della pancia, vale la pena provare.

Suggerimenti per perdere peso e grasso addominale

Dormire a sufficienza è basilare nella gestione dello stress perchè aiuta a gestire i livelli di cortisolo.

Il riposo aiuta anche a perdere grasso corporeo riducendo le voglie, tenendo sotto controllo l’appetito e dandoti energia per muoverti di più.

Uno studio della Columbia University ha scoperto che quando le persone sono private del sonno, mangiano circa 300 calorie in più al giorno rispetto a quando riposano a sufficienza.

Si pensa che ciò sia dovuto al fatto che la mancanza di sonno stimola la produzione dell’ormone della fame, la grelina, mentre abbassa anche i livelli di leptina, l’ormone che ti fa sentire pieno.

Ridurre l’assunzione di zucchero; Il grasso della pancia è in gran parte legato allo zucchero. Lo zucchero provoca la secrezione di insulina, che a sua volta incoraggia il corpo a immagazzinare grasso, specialmente intorno alla vita.

Il corpo produce insulina per portare lo zucchero nelle nostre cellule. Ma l’eccesso di cibo è legato all’aumento di peso a causa del tipo di alimenti che lo innescano.

Ciò significa eliminare lo zucchero, al fine di perdere quei grassi di riserva ostinati.

L’esercizio fisico; Oltre a concentrarsi su una dieta equilibrata e mangiare i carboidrati giusti, l’esercizio è la chiave per perdere grasso corporeo.

Una dieta a basso contenuto calorico, combinata con l’esercizio, è il modo migliore per ridurre il grasso corporeo. Per ottenere un aumento della combustione dei grassi, una combinazione di esercizi aerobici (corsa, ciclismo, nuoto) ed esercizi di rafforzamento (come sollevare pesi o usare il peso corporeo per costruire muscoli) sono molto più efficaci.

Fare merenda; Mentre molte persone a dieta cercano di evitare gli spuntini, molti nutrizionisti confermano che possono essere la chiave per ottenere più nutrienti nella nostra dieta, che a sua volta può migliorare la salute, purché tu scelga i pasti con saggezza, ed è meglio evitare snack altamente trasformati o raffinati.

La fibra è un nutriente di cui gli adulti spesso non ne hanno mai abbastanza.

Il SSN afferma che le fibre possono aiutare la digestione e prevenire la stitichezza, che può causare gonfiore, riducendo anche il rischio di malattie come il cancro all’intestino e l’ictus.

La ricerca ha dimostrato che le fibre possono favorire la perdita di peso e il SSN afferma: “Scegliere cibi che contengono fibre ci fa sentire sazi anche noi“.

Puoi ottenere più fibre mangiando alternative a cereali integrali o integrali, pane o pasta. Anche la frutta e la verdura sono ricche di fibre, così come i legumi, compresi i fagioli e le lenticchie.

fonte@Albayan.ae