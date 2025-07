Grasso Addominale e Demenza: C’è un Legame?

Il legame tra il peso corporeo e la salute del cervello è un campo di ricerca in continua evoluzione. Se da un lato l’eccesso di peso, soprattutto in mezza età, è spesso associato a un maggior rischio di diverse patologie, tra cui diabete e malattie cardiovascolari (fattori noti per la demenza), dall’altro, uno studio recente suggerisce che non tutti i tipi di grasso corporeo sono uguali quando si parla di invecchiamento cerebrale. Comprendere come la composizione corporea influenzi le nostre capacità cognitive è fondamentale per invecchiare in salute.

Il Ruolo del Grasso Addominale nel Rischio di Demenza

Una nuova ricerca condotta dalla Monash University, che ha coinvolto oltre 17.000 individui tra i 65 e i 98 anni nell’ambito dello studio ASPREE, ha portato alla luce scoperte significative sulla relazione tra grasso corporeo e rischio di demenza. Lo studio, pubblicato sul Journal of the American Alzheimer’s Association, ha evidenziato che gli uomini con alti livelli di grasso addominale corrono un rischio maggiore di demenza.

La Professoressa Joanne Ryan, a capo dell’unità di ricerca sulla neuropsichiatria biologica e la demenza presso la Facoltà di sanità pubblica e medicina preventiva della Monash, ha commentato: “Una maggiore massa corporea magra e grassa in età avanzata potrebbe essere associata a migliori capacità cognitive, mentre il grasso addominale potrebbe essere un fattore di rischio, in particolare negli uomini”. Questo suggerisce che la posizione del grasso nel corpo è cruciale.

Massa Magra e Grassa: Effetti Protettivi Sorprendenti

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, lo studio ha anche rivelato che un rischio di demenza significativamente inferiore, fino al 38%, si è riscontrato in individui con una maggiore massa corporea magra e, sorprendentemente, una maggiore massa grassa complessiva. Nello specifico, il rischio di demenza era inferiore tra il 15 e il 38% tra gli individui nei quartili più alti di massa corporea magra o grassa.

Come ha spiegato la Professoressa Ryan, “I nostri risultati suggeriscono che l’aumento del peso corporeo in età avanzata può conferire effetti protettivi sull’invecchiamento cerebrale, indipendentemente dalla composizione corporea. Tuttavia, l’adiposità addominale può comunque rappresentare un fattore di rischio per il deterioramento cognitivo negli anziani, in particolare negli uomini.” Questi risultati sottolineano l’importanza di evitare l’accumulo eccessivo di grasso nella zona addominale e di mantenere un equilibrio tra massa magra e grassa per preservare le funzioni cognitive in età avanzata. Strategie di stile di vita, come una dieta sana e un regolare esercizio fisico, sono fondamentali per la salute del cervello negli anziani.

Questo studio apre nuove prospettive sulla comprensione del ruolo del grasso corporeo nella salute cognitiva, enfatizzando come non sia solo la quantità di grasso, ma anche la sua distribuzione, a fare la differenza. Mantenere un peso sano e una composizione corporea equilibrata, in particolare riducendo il grasso addominale, può essere un passo importante per proteggere il tuo cervello con l’avanzare dell’età.

Per un approfondimento completo e per consultare lo studio originale, puoi visitare il sito del Journal of the American Alzheimer’s Association: